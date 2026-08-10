رجل الظل.. إبراهيم حسن أفضل ظهير أيمن فى مصر يحتفل بعيد ميلاده الـ 60

في تاريخ الكرة المصرية، يبرز اسم إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الحالي ونجم الفراعنة السابق، باعتباره أحد أبرز من شغلوا مركز الظهير الأيمن عبر تاريخ اللعبة في مصر.

وقدم إبراهيم حسن خلال مسيرته الكروية، التي بدأت توهجها في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي واستمرت حتى الألفية الثالثة، نموذجًا متطورًا للظهير الأيمن، جمع بين المهام الدفاعية والهجومية بصورة لافتة.

ولم يقتصر دور إبراهيم حسن على تأمين الجبهة اليمنى وإيقاف هجمات المنافسين، بل امتلك قدرات هجومية مميزة، مستفيدًا من سرعته وقوته وذكائه التكتيكي، إلى جانب قدرته على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف.

وقدم نجم منتخب مصر السابق شخصية متكاملة داخل الملعب، جعلته يجمع بين صفات القائد وعقلية المقاتل وموهبة الهداف، ليصبح أحد أهم الأظهرة الذين مروا على الكرة المصرية.

مسيرة حافلة مع الأندية

حافظ إبراهيم حسن على مركز الظهير الأيمن طوال مختلف محطاته الكروية، سواء مع الأهلي أو الزمالك أو المصري محليًا، بالإضافة إلى تجاربه الاحترافية مع باوك اليوناني ونيوشاتل السويسري.

ونجح اللاعب في ترك بصمة واضحة مع مختلف الفرق التي دافع عن ألوانها، قبل أن يختتم مسيرته الكروية بعد سنوات طويلة من العطاء.

ماذا حقق إبراهيم حسن في مسيرته؟

يمتلك إبراهيم حسن سجلًا حافلًا بالبطولات والإنجازات، إذ توج بلقب الدوري المصري مع الأهلي والزمالك 14 مرة، في رقم قياسي حققه بالتعاون مع توأمه حسام حسن.

وعلى الصعيد الدولي، كان إبراهيم حسن أحد أبرز عناصر الجيل الذي نجح في قيادة منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 1990 في إيطاليا، قبل أن يشارك ضمن قائمة الفراعنة في المونديال.

واعتمد محمود الجوهري، المدير الفني لمنتخب مصر آنذاك، على إبراهيم حسن بشكل أساسي خلال مباريات دور المجموعات الثلاث، أمام هولندا وأيرلندا وإنجلترا، ليؤكد اللاعب مكانته كأحد أهم عناصر الجيل التاريخي للكرة المصرية.