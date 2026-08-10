قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تصميم عصري ومؤشرات لحظية وأقسام متطورة.. البورصة تطلق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد

البورصة المصرية
البورصة المصرية
قسم الاقتصاد

أعلنت البورصة المصرية إطلاق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد في نسخته المتطورة Beta)  عبر الرابط الرسمي: https://beta.egx.com.eg)  في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى مواكبة أحدث الممارسات العالمية في التكنولوجيا المالية، وتعزيز قنوات التواصل والشفافية مع مجتمع أسواق المال والمستثمرين.

موقع البورصة المصرية الجديد 

وطالبت إدارة البورصة كافة المتعاملين والمستثمرين والمهتمين بسوق الأوراق المالية لاستعراض النسخة التجريبية الجديدة، وتقديم آرائهم وملاحظاتهم البناءة حولها؛ حرصاً منها على إشراك أطراف السوق في عملية التطوير المستمر لضمان خروج الموقع في شكله النهائي بما يلبي كافة تطلعات واحتياجات المستخدمين.

يأتي إطلاق هذه النسخة التجريبية المتطورة يأتي تتويجاً لجهود البورصة المستمرة ضمن خطتها الشاملة للتحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية، حيث يتميز الموقع الجديد بواجهة تفاعلية حديثة وسهلة الاستخدام، تتيح للمتعاملين تجربة تصفح مرنة وسريعة لمتابعة حركة التداولات والمؤشرات لحظة بلحظة.

ويتضمن الموقع شريطاً لعرض الأسعار ( (Price Tickerيتيح عرض أسعار الأوراق المالية وبيانات التداول بصورة واضحة للمستخدمين، بما يسهم في سهولة وسرعة متابعة حركة السوق كما يتيح الموقع التكيف والعمل بكفاءة على مختلف أحجام الشاشات والأجهزة المحمولة.

ومن أبرز الأقسام والخصائص الجديدة التي تم إطلاقها على موقع البورصة الجديد في مرحلة البث التجريبي؛ قسم ملخص السوق الشامل Market Summary)) والذي يعرض بأسلوب بياني متطور إجماليات التداول من قيم وأحجام التداول، وعدد العمليات، ورأس المال السوقي للشركات المقيدة.

ويقوم الموقع الجديد بمتابعة المؤشرات المحدثة Indices)) وهي عبارة عن نافذة متكاملة لمتابعة أداء كافة مؤشرات البورصة المصرية (مثل EGX30، ومؤشر الشريعةShariah ، وEGX70 EWI، وEGX100 EWI، ومؤشرات التميز وغيرها) مع إمكانية عرض الرسوم البيانية التفاعلية المباشرة.

ويتيح الموقع الجديد قسم الأسهم الأكثر نشاطاً وهو قسم مخصص لرصد حركة الأوراق المالية الأكثر تداولاً والشركات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في الجلسة، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ القرارات الاستثمارية كما يقدم الموقع الجديد للمستخدمين تحديثات حية ومباشرة لأسعار الذهب والفضة والبيانات الخاصة بها والمرخصة من هيئة الرقابة المالية.

ويحتوي الموقع الجديد للبورصة المصرية على قسم المركز الإعلامي وأخبار البورصة ويشمل الأقسام الخاصة بأحدث قرارات لجنة القيد وإفصاحات الشركات وأخبار الأعضاء والبيانات الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية بصورة منتظمة تضمن سرعة وسهولة الوصول للمعلومات.

البورصة المصرية الممارسات العالمية إدارة البورصة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

جمال موسيالا

بسبب موسيالا.. توقيف صحفي تركي بعد كشفه تفاصيل صفقة جالطة سراي

ميسي

ميسي يؤجل عودته إلى أمريكا بعد وداع والده.. تفاصيل الساعات الأخيرة في روزاريو

جابرييل جيسوس

جابرييل جيسوس يفتح الباب أمام نابولي.. والدوري الإيطالي على رأس رغباته

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد