تصميم عصري ومؤشرات لحظية وأقسام متطورة.. البورصة تطلق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد

أعلنت البورصة المصرية إطلاق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد في نسخته المتطورة Beta) عبر الرابط الرسمي: https://beta.egx.com.eg) في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى مواكبة أحدث الممارسات العالمية في التكنولوجيا المالية، وتعزيز قنوات التواصل والشفافية مع مجتمع أسواق المال والمستثمرين.

موقع البورصة المصرية الجديد

وطالبت إدارة البورصة كافة المتعاملين والمستثمرين والمهتمين بسوق الأوراق المالية لاستعراض النسخة التجريبية الجديدة، وتقديم آرائهم وملاحظاتهم البناءة حولها؛ حرصاً منها على إشراك أطراف السوق في عملية التطوير المستمر لضمان خروج الموقع في شكله النهائي بما يلبي كافة تطلعات واحتياجات المستخدمين.

يأتي إطلاق هذه النسخة التجريبية المتطورة يأتي تتويجاً لجهود البورصة المستمرة ضمن خطتها الشاملة للتحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية، حيث يتميز الموقع الجديد بواجهة تفاعلية حديثة وسهلة الاستخدام، تتيح للمتعاملين تجربة تصفح مرنة وسريعة لمتابعة حركة التداولات والمؤشرات لحظة بلحظة.

ويتضمن الموقع شريطاً لعرض الأسعار ( (Price Tickerيتيح عرض أسعار الأوراق المالية وبيانات التداول بصورة واضحة للمستخدمين، بما يسهم في سهولة وسرعة متابعة حركة السوق كما يتيح الموقع التكيف والعمل بكفاءة على مختلف أحجام الشاشات والأجهزة المحمولة.

ومن أبرز الأقسام والخصائص الجديدة التي تم إطلاقها على موقع البورصة الجديد في مرحلة البث التجريبي؛ قسم ملخص السوق الشامل Market Summary)) والذي يعرض بأسلوب بياني متطور إجماليات التداول من قيم وأحجام التداول، وعدد العمليات، ورأس المال السوقي للشركات المقيدة.

ويقوم الموقع الجديد بمتابعة المؤشرات المحدثة Indices)) وهي عبارة عن نافذة متكاملة لمتابعة أداء كافة مؤشرات البورصة المصرية (مثل EGX30، ومؤشر الشريعةShariah ، وEGX70 EWI، وEGX100 EWI، ومؤشرات التميز وغيرها) مع إمكانية عرض الرسوم البيانية التفاعلية المباشرة.

ويتيح الموقع الجديد قسم الأسهم الأكثر نشاطاً وهو قسم مخصص لرصد حركة الأوراق المالية الأكثر تداولاً والشركات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في الجلسة، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ القرارات الاستثمارية كما يقدم الموقع الجديد للمستخدمين تحديثات حية ومباشرة لأسعار الذهب والفضة والبيانات الخاصة بها والمرخصة من هيئة الرقابة المالية.

ويحتوي الموقع الجديد للبورصة المصرية على قسم المركز الإعلامي وأخبار البورصة ويشمل الأقسام الخاصة بأحدث قرارات لجنة القيد وإفصاحات الشركات وأخبار الأعضاء والبيانات الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية بصورة منتظمة تضمن سرعة وسهولة الوصول للمعلومات.