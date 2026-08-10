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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر تحت 17 سنة للكرة الطائرة يبدأ البطولة العربية بثلاثية نظيفة أمام الكويت

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة
أ ش أ

استهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مشواره في البطولة العربية للكرة الطائرة بتحقيق فوز كبير ومستحق على نظيره الكويتي، بثلاثة أشواط نظيفة، في بداية قوية للفراعنة تعكس رغبتهم في المنافسة على لقب البطولة.

وظهر المنتخب المصري بصورة مميزة خلال المباراة، ونجح لاعبوه في فرض أسلوبهم وتحقيق الأفضلية على مدار الأشواط، بفضل التركيز والروح القتالية والتنظيم الجيد، ليحسم الفراعنة اللقاء لصالحهم دون خسارة أي شوط.

ويمتلك منتخب مصر مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يعول عليهم الجهاز الفني في مواصلة المشوار وتحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات البطولة، وهم: سيف سنهوري، أدهم علي، يوسف صلاح، عمر عمران، يوسف محمد، أحمد أيمن، عادل عوض النجار، إبراهيم فخري، ياسين ناصر، أدهم عيد، علي مؤمن، أحمد تامر، محمود شوكت، ومعتز أحمد طلعت.

ويقود المنتخب فنيا الكابتن بيرسي أونكن، ويعاونه الكابتن محمد عبدالمنعم مدربا عاما.

ويحظى المنتخب بدعم من المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة بالكامل وبجهود الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي، في إطار اهتمام الاتحاد بمنتخبات المراحل السنية والعمل على إعداد أجيال جديدة قادرة على تمثيل مصر في البطولات العربية والقارية والدولية.

يمنح الفوز في الجولة الأولى منتخب مصر دفعة قوية قبل استكمال منافسات البطولة، حيث يسعى الفراعنة إلى مواصلة الانتصارات والمنافسة على صدارة الترتيب، وصولا إلى الهدف الأكبر وهو التتويج باللقب.

وتبقى البداية القوية خطوة أولى في مشوار طويل، ينتظر خلاله المنتخب مواصلة الأداء بنفس التركيز والروح من أجل تحقيق طموحات الكرة الطائرة المصرية والتتويج بلقب البطولة العربية.

منتخب مص البطولة العربية للكرة الطائرة الفراعنة

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