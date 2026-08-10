أطعمة أثارت الجدل .. تعرف على الأكلات التي تناولها محمد صلاح في إعلانه بتركيا

خطف النجم المصري محمد صلاح الأنظار من جديد، ولكن هذه المرة بعيدًا عن المستطيل الأخضر، بعدما ظهر في فيلم ترويجي بمدينة طرابزون التركية، عقب انتقاله رسميًا إلى صفوف طرابزون سبور، في ظهور حمل طابعًا مختلفًا جمع بين أجواء كرة القدم والثقافة المحلية للمدينة.



وشارك محمد صلاح في تصوير الفيلم الترويجي بأحد أحياء مدينة أراكلي، حيث حرص القائمون على العمل على تقديم النجم المصري للجمهور التركي بطريقة تحمل طابعًا محليًا، من خلال أجواء الحياة اليومية والضيافة الشهيرة في منطقة البحر الأسود.



وتدور فكرة الفيلم حول سيدة مسنة من منطقة البحر الأسود، تظهر وهي تتحدث عن حلم رأت فيه انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، قبل أن تستعد لاستقباله وتجهز له مائدة من أشهر الأكلات التقليدية التي تشتهر بها المنطقة.



ماذا تناول محمد صلاح؟

وخلال المشاهد، ظهر محمد صلاح أمام مائدة إفطار تركية تضم مجموعة من الأطباق الشعبية الشهيرة في منطقة البحر الأسود، من بينها الكويماك، ولفائف الكرنب، وخبز الذرة، والزبدة، والكايغانا.



ويعد الكويماك من أشهر أطباق منطقة البحر الأسود، ويُحضّر عادةً من دقيق الذرة والجبن والزبدة، بينما تعد لفائف الكرنب من الأكلات التقليدية المنتشرة في المنطقة.



كما ظهرت على المائدة أنواع من خبز الذرة والزبدة، إلى جانب الكايغانا، وهو طبق شعبي يشبه العجة أو الفطيرة المالحة ويعد من المأكولات المعروفة في مطبخ البحر الأسود.



ولم يكتفِ الإعلان بعرض الأطعمة، إذ ظهرت السيدة التركية وهي تطعم محمد صلاح بيديها، في مشهد يعكس طبيعة الضيافة والعادات العائلية التي أراد الفيلم الترويجي إبرازها.



ظهور مختلف لمحمد صلاح



حمل ظهور صلاح طابعًا خفيفًا وكوميديًا، حيث بدا متفاعلًا مع الأجواء المحلية ومع السيدة التي استقبلته، في رسالة ترحيب بالنجم المصري بعد انضمامه إلى طرابزون سبور.



ويبدو أن فكرة الفيلم لم تركز فقط على تقديم صلاح كلاعب جديد في الفريق، وإنما سعت إلى ربطه سريعًا بالمدينة وثقافتها ومأكولاتها الشعبية، في محاولة لإظهار اندماجه مع المجتمع المحلي والتأكيد على الترحيب الكبير به.



وحقق ظهور محمد صلاح في الفيلم الترويجي اهتمامًا واسعًا بين الجمهور، خاصة أن الإعلان قدم النجم المصري بصورة مختلفة عن ظهوره المعتاد في الملاعب والإعلانات الرياضية، ووضعه وسط أجواء الحياة اليومية والعادات التركية في منطقة البحر الأسود.