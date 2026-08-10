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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

7 مقررات مختلفة لمادة الرياضيات بالثانوية العامة والبكالوريا ..تربوي يكشف مفاجأة

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي
ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن مادة الرياضيات المقررة على طلاب الثانوية العامة والبكالوريا ، يتم تدريسها بـ ٧ صور مختلفة لنفس المادة.

 قال الدكتور تامر شوقي : توجد في المرحلة الثانوية العامة والبكالوريا عدة مقررات مختلفة لمنهج الرياضيات هي:

  • مقرر الرياضيات في الصف الأول الثانوي، سواء عام أو بكالوريا.
  • مقرر الرياضيات في الصف الثاني الثانوي العام علمي.
  • مقرر الرياضيات في الصف الثاني الثانوي العام أدبي (جزء من علمي).
  • مقرر الرياضيات في الصف الثالث الثانوي العام شعبة علمي رياضة.
  • مقرر الرياضيات في الصف الثاني الثانوي بكالوريا مسار الطب وعلوم الحياة.
  • مقرر الرياضيات مستوى رفيع في الصف الثالث الثانوي بكالوريا مسار الهندسة وعلوم الحاسب.
  • مقرر الرياضيات في الصف الثالث الثانوي بكالوريا مسار الأعمال.

وقال الدكتور تامر شوقي ، ان تعدد أشكال مقررات مادة الرياضيات في الثانوية العامة والبكالوريا يعني :

  • توقع وجود اختلافات، سواء في طبيعة أو محتوى أو مستوى مناهج الرياضيات عبر السنوات والتخصصات.
  • وجود مادة الرياضيات في كافة سنوات الدراسة في مرحلة الثانوية العامة (٣ سنوات في علمي رياضة، وسنتين في أدبي وعلمي علوم).
  • لا توجد دراسة متصلة لمادة الرياضيات طوال الثلاث سنوات في البكالوريا (سنة واحدة فقط لطلاب مسار الطب في الصف الأول، أو سنتين حال اختيار الطالب لها في الصف الثاني، وسنة واحدة فقط في مسار الآداب في الصف الأول، وسنتين في مسار الهندسة في الصفين الأول والثالث، وسنتين في مسار الأعمال - الصفين الأول والثالث - مع اختلاف طبيعة ومستوى مناهج الرياضيات في هذا المسار في الصف الثالث عن مسار الهندسة في الصف الثالث).
  • دراسة طالب الثانوي العام أدبي وعلمي علوم ورياضة الرياضيات في الصف الثاني، بينما لا يدرسها طالب الصف الثاني بكالوريا في مسارات الهندسة والآداب والأعمال، ويدرسها طالب مسار الطب بشكل اختياري فقط.
  • لا توجد مادة الرياضيات في الصف الثاني بكالوريا في أي مسار سوى الطب بشكل اختياري.
  • أن البكالوريا أفضل لطالب الثانوية الأدبي الذي لا يحب الرياضيات؛ لأنه لن يدرسها سوى سنة واحدة فقط، بينما يدرسها في الثانوية العامة على مدار عامين.
  • أن البكالوريا أفضل لطالب العلمي علوم الذي لا يميل إلى الرياضيات؛ لأنه لن يدرسها إلا سنة واحدة فقط في الصف الأول، وبشكل اختياري في الصف الثاني، بينما يدرسها في الثانوية العامة بشكل إجباري لمدة سنتين.
  • أن الثانوية العامة أفضل للطالب ذي الميول الرياضية؛ لأنه يدرسها في الصفوف الثلاثة الثانوية.
مادة الرياضيات الرياضيات البكالوريا الثانوية العامة

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