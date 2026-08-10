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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اتفاق مع رودري ومفاوضات مع السيتي.. هل يعلن برشلونة الصفقة قريبًا؟

رودري
رودري
محمود أحمد

اقترب نادي برشلونة الإسباني من إتمام واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي بعدما قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته للتعاقد مع الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة باتت على بعد خطوات قليلة من الإعلان الرسمي.

وتأتي الصفقة في وقت تتسارع فيه تحركات النادي الكتالوني لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل رغبة المدير الفني الألماني هانزي فليك في حسم العناصر التي يعتمد عليها مبكرًا وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات.

وبحسب آخر المستجدات نجح برشلونة في التوصل إلى اتفاق مع رودري بشأن البنود الشخصية بينما وصلت المفاوضات مع مانشستر سيتي إلى مراحلها النهائية مع اقتراب الطرفين من صيغة مالية تضع حدًا للمفاوضات.

اتفاق كامل بين برشلونة ورودري

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة أصبح قريبًا للغاية من الحصول على خدمات رودري بعدما تم الاتفاق بشكل كامل مع اللاعب على شروط عقده مع النادي الكتالوني.

ويمثل الاتفاق مع اللاعب خطوة مهمة في طريق إتمام الصفقة لكنه لا يعني أن الانتقال أصبح رسميًا إذ لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يتعين حسمها مع مانشستر سيتي.

وبحسب التقرير الإسباني فإن المفاوضات بين الناديين شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بعدما نجح برشلونة في تقليص الفجوة التي كانت موجودة بين العرض الذي قدمه والمطالب المالية للنادي الإنجليزي.

وأصبح الطرفان أقرب من أي وقت مضى إلى الاتفاق النهائي مع وجود صيغة مالية تتضمن مبلغًا ثابتًا إلى جانب متغيرات وحوافز مرتبطة بالصفقة.

لماذا أصبحت الصفقة قريبة؟

أحد العوامل التي ساعدت برشلونة في المفاوضات هو الوضع التعاقدي لرودري مع مانشستر سيتي فاللاعب لا يتبقى في عقده الحالي سوى عام واحد وهو ما يضع النادي الإنجليزي أمام قرار مهم بشأن مستقبله.

وأصبح مانشستر سيتي أمام خيارين واضحين: إما التوصل إلى اتفاق مناسب يسمح برحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية والاستفادة ماليًا من الصفقة أو الاحتفاظ به حتى نهاية عقده مع المخاطرة بخسارته لاحقًا دون الحصول على المقابل المالي نفسه.

ومن هذه النقطة تحديدًا يحاول برشلونة الضغط للوصول إلى قيمة مالية تناسب إمكاناته خاصة أن عقد اللاعب القريب من نهايته يمنحه ورقة تفاوضية مهمة.

السيتي لا يريد التفريط بسهولة

رغم اقتراب الصفقة فإن مانشستر سيتي لا يبدو مستعدًا للتنازل عن مطالبه المالية بسهولة ويمثل رودري لاعبًا مهمًا للفريق ولذلك تسعى إدارة النادي الإنجليزي إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من رحيله خاصة أن اللاعب لا يزال قادرًا على تقديم الإضافة داخل الملعب.

ولهذا السبب شهدت المفاوضات في بدايتها فجوة مالية واضحة بين الطرفين قبل أن يتم تضييقها تدريجيًا خلال الأيام الماضية.

ومع الوصول إلى صيغة تجمع بين مبلغ ثابت ومتغيرات أصبحت الصفقة أقرب إلى الحسم ولم يتبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة قبل الانتقال إلى مرحلة الإجراءات الرسمية.

برشلونة يريد إنهاء الملف سريعًا

لا يريد هانزي فليك الانتظار طويلًا لحسم الصفقة فالمدرب الألماني يرى أن معرفة قائمة فريقه بشكل كامل قبل انطلاق الموسم ستكون أمرًا بالغ الأهمية خاصة مع رغبته في تجهيز اللاعبين الجدد ودمجهم في أفكاره الفنية خلال فترة الإعداد.

ولهذا السبب يضغط برشلونة من أجل إنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن بدلًا من تركها حتى نهاية فترة الانتقالات في 31 أغسطس.

فكل يوم إضافي قد يمثل فرصة أمام أندية أخرى للدخول على خط المفاوضات كما أن وصول رودري مبكرًا يمنح فليك وقتًا أكبر للعمل معه قبل بداية المنافسات الرسمية.

فليك يريد رودري قبل انطلاق الدوري

تزداد أهمية عامل الوقت بالنسبة لفليك مع اقتراب بداية الدوري الإسباني ويستعد برشلونة لخوض مباراته الافتتاحية أمام إلتشي بعد نحو أسبوعين والمدرب الألماني يريد أن يكون لديه تصور كامل عن المجموعة التي سيعتمد عليها خلال الموسم.

ولهذا فإن التعاقد مع رودري مبكرًا لن يكون مجرد خطوة إدارية وإنما سيسمح للاعب بالتعرف على زملائه والجهاز الفني وطريقة اللعب قبل الدخول في أجواء المباريات الرسمية.

كما أن فليك يريد حسم الصفقات التي يعتبرها أولوية حتى لا تتحول الأسابيع الأولى من الموسم إلى مرحلة تجريبية بسبب عدم اكتمال القائمة.

برشلونة رودري مانشستر سيتي نادي برشلونة النادي الكتالوني هانزي فليك صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية

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