وكيل أفريقية النواب: مصر حريصة على دعم السودان والحفاظ على وحدته وسيادته

أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية باعتزاز مصر بالروابط التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، يعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه الدولة الشقيقة، وحرص القاهرة على دعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجا فريدا من الترابط الشعبي والتاريخي والمصالح المشتركة، موضحا أن الموقف المصري الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية يمثل إدراكا لأهمية استقرار السودان بالنسبة إلى أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار إلى أن الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها يمثل ضرورة أساسية للخروج من الأزمات الراهنة، لافتا إلى أهمية أن تكون العملية السياسية في السودان بملكية سودانية خالصة، وتعبر عن إرادة الشعب السوداني وتطلعاته، بعيدا عن أي تدخلات تفرض مسارات أو حلولاً لا تتوافق مع مصالحه الوطنية.

وأوضح النائب محمد سليم، أن مصر ستظل داعمة للشعب السوداني، وحريصة على أمنه واستقراره، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة الحوار والتوافق، والعمل على وقف الصراع وتهيئة الظروف أمام عملية سياسية شاملة تحفظ مقدرات الدولة السودانية.

وقال إن تحقيق الأمن والاستقرار في السودان يمثل مصلحة مشتركة لمصر والسودان والمنطقة بأكملها، ودعم المؤسسات الوطنية والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية يجب أن يظلا من الأولويات.