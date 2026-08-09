وزير الخارجية يؤكد مجدداً لنظيره السوداني موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي اليوم، الأحد، مع محيي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة، مجدداً على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

وشدد وزير الخارجية - خلال الاتصال الذي يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين - على أهمية أن تكون العملية السياسية بملكية سودانية خالصة، بما يحفظ مقدرات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وسبل مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، والحرص على مواصلة تطوير أوجه التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال المرحلة المقبلة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة مسارات التعاون الثنائي، بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية ويخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.