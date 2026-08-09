القبض على مدرس خدش حياء وتعدى على نجله شقيقه بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عمها بالإتيان بأفعال خادشة للحياء والتعدى عليها بالضرب حال معاتبتها له لخلافات جيرة بينهما بالدقهلية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة بلقاس من (إحدى السيدات - مصابة بكدمات متفرقة - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من عمها لقيامه بالإتيان بأفعال خادشة للحياء ولدى معاتبتها له قام بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات بينهم حول الجيرة.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (مدرس – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





