الداخلية تكشف تفاصيل خلافات بين صيدلى وجاره بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلالهما أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى على محل عمله ومنعه من الوصول إليه وتهديده بإلحاق الأذى به بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد الشاكى (صيدلى – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) وبسؤاله قرر تضرره من أحد جيرانه لقيامه بإلقاء الحجارة على منزله ومنعه من المرور فى الشارع محل سكنه وإحداث تلفيات بسيارته والتعدى عليه بالسب والشتم والتهديد بإلحاق الأذى به لخلافات بينهما حول الجيرة.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته اتهم الشاكى بالتعدى عليه بالسب والشتم وتصويره ومنعه من المرور فى الشارع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .. وتولت النيابة العامة التحقيق.