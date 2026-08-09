جراكن في التروسيكل.. القبض على شخصين يبيعان البنزين بالسوق السوداء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله شخصان يقومان ببيع جراكن معبأة بالمواد البترولية لبعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.







بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما بائعان متجولان، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وأصل إقامتهما بمحافظة الفيوم، وبحوزتهما “200 لتر بنزين معبأ داخل 12 جركن - مركبة تروسيكل بدون لوحات، ملك وقيادة أحدهما”.

بمواجهتهما، اعترفا بتعبئة خزان الوقود "التانك" الخاص بمركبة التروسيكل بالمواد البترولية من محطات الوقود المختلفة، وتفريغه داخل جراكن بقصد تجميع المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مادية.

تم التحفظ على مركبة “التروسيكل”، واتخاذ الإجراءات القانونية.









