الخارجية السورية: مهلة 3 أشهر لاستكمال تحويل القواعد الروسية لمراكز تدريب

كشفت وزارة الخارجية السورية عن سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال تحويل القواعد الروسية إلى مراكز تدريب، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقد أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق وموسكو إتفقا على تحويل القواعد العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة.

مذكرة تفاهم

ووفق وكالة الأنباء السورية “ سانا ” فقد ذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية: بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة ‏الخارجية والمغتربين، حُسم أخيراً مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، عبر التوصل إلى مذكرة تفاهم ترسم ‏ملامح المرحلة المقبلة للعلاقة بين الجانبين.‏