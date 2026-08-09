قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتابع خطة تحويل الميناء الشرقي بمطروح لوجهة سياحية واقتصادية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة مطروح، اليوم؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، أعمال مشروع تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح، وجهود تحويله إلى وجهة سياحية واقتصادية متميزة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، الذي أشار إلى أن مشروع تطوير الميناء الشرقي بمرسي مطروح يأتى في إطار رؤية المحافظة لتعظيم الاستفادة من الميناء وتحويله إلى مركز متكامل للصيد والسياحة والخدمات.

وأوضح المحافظ أن الميناء مقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويعتمد حاليًا على رصيف بطول 90 مترًا يستوعب 75 مركب صيد و55 يختًا، بينما يستهدف التطوير زيادة أطوال الأرصفة إلى 700 متر بما يسمح باستيعاب 100 مركب صيد، و100 يخت، مع الفصل بين أنشطة الصيد والسياحة ورفع كفاءة التشغيل.

إنشاء منطقة ترفيهية وخدمية متكاملة

وأضاف اللواء الدكتور محمد الزملوط، أن مشروع التطوير يشمل إنشاء منطقة ترفيهية وخدمية متكاملة تضم مطاعم وكافتيريات، وحلقة حديثة لتداول الأسماك، وتطوير ورش ومرافق صيانة السفن، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة للصيادين والزائرين، واستغلال الموقع الاستراتيجي للميناء في جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية.

ولفت اللواء الدكتور محمد الزملوط، إلى أهمية الميناء، وذلك بالنظر لما يستقبله والمنطقة المحيطة به من أعداد كبيرة من المصطافين يوميًا خلال موسم الصيف، وهو ما يجعله أحد أهم المشروعات التنموية المستهدفة لدعم الاقتصاد المحلي والارتقاء بالواجهة البحرية للمحافظة.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء مطروح المشروعات الخدمية والتنموية تطوير الميناء الشرقي إنشاء منطقة ترفيهية وخدمية متكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

بنتلي فلاينج سبير

بنتلي فلاينج سبير 2027 .. فخامة بمفهوم السيدان| صور

فورد برونكو

مواصفات وأسعار فورد برونكو موديل 2026 في السعودية

آيفون Ultra

تسريبات تكشف عن لوني آيفون Ultra القابل للطي .. الفضي والأزرق الداكن

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد