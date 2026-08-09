مدبولي يتابع خطة تحويل الميناء الشرقي بمطروح لوجهة سياحية واقتصادية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة مطروح، اليوم؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، أعمال مشروع تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح، وجهود تحويله إلى وجهة سياحية واقتصادية متميزة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، الذي أشار إلى أن مشروع تطوير الميناء الشرقي بمرسي مطروح يأتى في إطار رؤية المحافظة لتعظيم الاستفادة من الميناء وتحويله إلى مركز متكامل للصيد والسياحة والخدمات.

وأوضح المحافظ أن الميناء مقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويعتمد حاليًا على رصيف بطول 90 مترًا يستوعب 75 مركب صيد و55 يختًا، بينما يستهدف التطوير زيادة أطوال الأرصفة إلى 700 متر بما يسمح باستيعاب 100 مركب صيد، و100 يخت، مع الفصل بين أنشطة الصيد والسياحة ورفع كفاءة التشغيل.

إنشاء منطقة ترفيهية وخدمية متكاملة

وأضاف اللواء الدكتور محمد الزملوط، أن مشروع التطوير يشمل إنشاء منطقة ترفيهية وخدمية متكاملة تضم مطاعم وكافتيريات، وحلقة حديثة لتداول الأسماك، وتطوير ورش ومرافق صيانة السفن، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة للصيادين والزائرين، واستغلال الموقع الاستراتيجي للميناء في جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية.

ولفت اللواء الدكتور محمد الزملوط، إلى أهمية الميناء، وذلك بالنظر لما يستقبله والمنطقة المحيطة به من أعداد كبيرة من المصطافين يوميًا خلال موسم الصيف، وهو ما يجعله أحد أهم المشروعات التنموية المستهدفة لدعم الاقتصاد المحلي والارتقاء بالواجهة البحرية للمحافظة.