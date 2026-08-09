«حوارات الأجيال».. تجارب مسرحية في السويس تجمع المخرجين والفنانين بمعرض الكتاب

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمعرض السويس للكتاب، المقامة خلال الفترة من 6 إلى 15 أغسطس، تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، مساء غدا الاثنين، ندوة ثقافية وفنية بعنوان «حوارات الأجيال.. تجارب مسرحية في السويس»، وذلك في إطار البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، وحرصًا على تسليط الضوء على الحركة المسرحية وتجارب المبدعين بمحافظة السويس.

وتقام الندوة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمشاركة نخبة من المخرجين والفنانين والأكاديميين، لفتح حوار حول التجارب المسرحية في السويس، واستعراض التحولات التي شهدها المسرح بالمحافظة، إلى جانب مناقشة العلاقة بين الأجيال المختلفة ودور الخبرات المتراكمة في دعم المواهب الشابة.

ويشارك في اللقاء المخرج أحمد رضوان، والدكتور أيمن الشريف، والفنان حسن عبد العزيز، والمخرج الكبير عبد الفتاح قدورة، ويدير الندوة الفنان مجدي إبراهيم، حيث يتناول المشاركون عددًا من القضايا المرتبطة بالمشهد المسرحي، وتجاربهم الفنية، ورؤيتهم لمستقبل المسرح ودوره في إثراء الحركة الثقافية بالمحافظة.

وتأتي الندوة تحت مظلة البرنامج الثقافي لمعرض السويس للكتاب، الذي يضم على مدار أيامه مجموعة متنوعة من الندوات واللقاءات الفكرية والأدبية والفنية، إلى جانب الفعاليات الموجهة إلى الجمهور بمختلف فئاته.

ومن المنتظر أن تمثل «حوارات الأجيال» مساحة للتواصل بين أصحاب التجارب المسرحية الممتدة والمواهب الجديدة، بما يتيح تبادل الخبرات والرؤى حول صناعة العرض المسرحي، والتحديات التي تواجه المبدعين، وسبل اكتشاف المواهب ودعمها، خاصة في الأقاليم.

ويعكس تنظيم الندوة اهتمام معرض السويس للكتاب بالحركة الثقافية المحلية، وعدم اقتصار فعالياته على الاحتفاء بالكتاب والنشر، بل امتداد برنامجه إلى المسرح والفنون المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام المبدعين للقاء الجمهور ومناقشة تجاربهم.

ويواصل معرض السويس للكتاب فعالياته حتى 15 أغسطس الجاري، مقدمًا برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يشارك فيه عدد من الأدباء والمثقفين والفنانين، إلى جانب أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، في إطار دعم النشاط الثقافي بالمحافظة وتعزيز حضور الفنون والآداب في الحياة العامة.