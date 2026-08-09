كليات تقبل من 55% علمي وأدبي.. قائمة بالخيارات المتاحة وفق مؤشرات التنسيق

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن كليات ومعاهد تقبل من 55%، بالتزامن مع تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى، خاصة الحاصلين على مجاميع متوسطة ويرغبون في معرفة الفرص التعليمية المتاحة أمامهم.



وتساعد مؤشرات تنسيق العام الماضي في تكوين صورة أولية عن بعض الكليات والمعاهد التي يمكن أن تكون ضمن اختيارات الطلاب، مع التأكيد أن الحدود الدنيا الرسمية للقبول في تنسيق 2026 لم تعلن بعد.



وتختلف فرص القبول من طالب إلى آخر وفقًا للشعبة الدراسية، ونوع الكلية أو المعهد، وموقع المؤسسة التعليمية، إلى جانب قواعد التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية المتاحة في كل عام. لذلك فإن البحث عن كليات ومعاهد تقبل من 55% يجب أن يكون استرشاديًا لحين صدور النتائج الرسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كليات ومعاهد تقبل من 55% وفق مؤشرات العام الماضي

تضم قائمة كليات ومعاهد تقبل من 55% في الثانوية العامة 2026 عددًا من الخيارات التي ظهرت ضمن مؤشرات تنسيق 2025، خاصة في بعض الكليات ذات الأعداد الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب المعاهد العليا والخاصة التي تختلف حدود القبول بها وفقًا للبرامج والأماكن المتاحة.

ومن أبرز الخيارات التي يمكن للطلاب متابعتها كلية الخدمة الاجتماعية، وبعض أقسام التربية النوعية، والتربية الرياضية، فضلًا عن مجموعة من المعاهد العليا في تخصصات الإعلام والحاسبات والإدارة والسياحة والخدمة الاجتماعية.

ولا يعني ظهور هذه المؤسسات ضمن مؤشرات العام الماضي ضمان القبول بها في تنسيق 2026، إذ يمكن أن ترتفع أو تنخفض الحدود الدنيا وفق أعداد المتقدمين ومجاميع الطلاب والطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة.

كلية الخدمة الاجتماعية ضمن الخيارات المتاحة

تأتي كلية الخدمة الاجتماعية ضمن أبرز الخيارات التي يمكن أن يبحث عنها الطلاب الحاصلون على مجموع يقترب من 55%، بعدما أظهرت مؤشرات التنسيق السابقة إمكانية القبول بها في بعض الجامعات وفقًا للحدود الدنيا التي تحددها كل مؤسسة.

وتهتم الكلية بتأهيل الطلاب للعمل في مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية المجتمعية، كما تتضمن الدراسة عددًا من المقررات المرتبطة بالخدمة الفردية والجماعية وتنمية المجتمع والمؤسسات الاجتماعية.

وتختلف فرص القبول من جامعة إلى أخرى، ولذلك ينبغي للطالب مراجعة قائمة الكليات المتاحة رسميًا عند فتح باب تسجيل الرغبات، وعدم الاعتماد على نتيجة تنسيق عام سابق باعتبارها حدًا ثابتًا.



التربية النوعية.. فرص دراسية في بعض التخصصات

تظهر بعض أقسام كلية التربية النوعية ضمن الخيارات التي يمكن أن يهتم بها الطلاب أصحاب المجاميع المتوسطة، إذ تختلف الحدود الدنيا للقبول بحسب الجامعة والتخصص وعدد الأماكن المتاحة.

وتضم كليات التربية النوعية مجموعة من المجالات الدراسية، وقد تشمل تخصصات مرتبطة بالتربية الفنية والموسيقية والاقتصاد المنزلي والإعلام التربوي وغيرها، وفقًا للبرامج الموجودة في كل جامعة.

ولهذا تعد التربية النوعية من الكليات التي يمكن وضعها ضمن قائمة كليات ومعاهد تقبل من 55% بصورة استرشادية، مع ضرورة انتظار بيانات مكتب التنسيق لمعرفة الأماكن المتاحة والحد الأدنى الفعلي.

كليات التربية الرياضية وشروط اختبارات القدرات

تعد كليات التربية الرياضية خيارًا آخر أمام بعض الطلاب، إلا أن القبول بها لا يعتمد على المجموع فقط، إذ تشترط الكلية اجتياز اختبارات القدرات المقررة وفق القواعد المنظمة للقبول.

وقد أظهرت مؤشرات التنسيق السابقة إمكانية وجود بعض كليات التربية الرياضية ضمن نطاق المجاميع المتوسطة، لكن الطالب يجب أن ينتبه إلى أن استيفاء شرط المجموع لا يعني القبول النهائي ما لم يجتز الاختبارات المطلوبة ويستوفِ باقي الشروط.

معاهد الإعلام ضمن الخيارات المحتملة

إلى جانب الكليات الحكومية، يمكن للطلاب البحث عن المعاهد العليا المعتمدة التي تقدم برامج دراسية في مجال الإعلام، خاصة أن بعض هذه المعاهد قد تقبل طلابًا بمجاميع تبدأ من مستويات متوسطة وفقًا لمؤشرات السنوات السابقة.

وتتنوع برامج الدراسة في مجال الإعلام بين الصحافة والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والإعلام الرقمي، مع اختلاف المصروفات وشروط القبول ونظام الدراسة من مؤسسة إلى أخرى.

وينبغي للطلاب قبل اختيار أي معهد التأكد من كونه مدرجًا ضمن المؤسسات التعليمية المعتمدة، ومعرفة نظام الدراسة والدرجة العلمية التي يمنحها والمصروفات المقررة.

معاهد الحاسبات والمعلومات للحاصلين على 55%

يبحث كثير من الطلاب عن تخصصات مرتبطة بالتكنولوجيا، ولذلك تأتي معاهد الحاسبات والمعلومات ضمن الخيارات التي يمكن متابعتها عند البحث عن كليات ومعاهد تقبل من 55% في الثانوية العامة 2026.

وتوفر بعض المعاهد برامج مرتبطة بالبرمجة ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال وتحليل البيانات، بحسب طبيعة البرنامج واللائحة الخاصة بكل مؤسسة.

ومع تزايد الطلب على المهارات الرقمية، يفضل الطالب عند اختيار هذا النوع من المعاهد ألا يعتمد على الحد الأدنى للقبول فقط، وإنما ينظر أيضًا إلى محتوى البرنامج وفرص التدريب والاعتماد الأكاديمي ومدى ارتباط التخصص بسوق العمل.

المعاهد التجارية والإدارية

تضم قائمة الخيارات المتاحة كذلك عددًا من المعاهد الفنية والتجارية والإدارية التي يمكن أن تستقبل طلابًا بمجاميع متوسطة، وفقًا لما أظهرته مؤشرات التنسيق السابقة.

وتقدم هذه المؤسسات برامج في مجالات المحاسبة وإدارة الأعمال والتسويق ونظم المعلومات الإدارية، وهي تخصصات يمكن أن تفتح أمام الخريجين مسارات مختلفة في القطاع الخاص والمؤسسات والشركات.

وتختلف الحدود الدنيا من مؤسسة إلى أخرى، لذلك يجب متابعة القائمة الرسمية للمعاهد المتاحة في مرحلة التنسيق التي ينتمي إليها الطالب.

معاهد الخدمة الاجتماعية

يمكن أيضًا أن تشكل معاهد الخدمة الاجتماعية خيارًا مناسبًا لبعض الطلاب الحاصلين على مجموع 55%، خاصة مع وجود مؤسسات تعليمية متعددة تقدم برامج في هذا المجال.

وتركز الدراسة على مجالات الرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمع والعمل مع المؤسسات والفئات المختلفة، ويحدد الطالب اختياره وفق موقع المعهد ونظام الدراسة والاعتماد والحد الأدنى المعلن.



معاهد السياحة والفنادق

تظهر معاهد السياحة والفنادق كذلك ضمن البدائل التي يمكن للطلاب أصحاب المجاميع المتوسطة وضعها في الاعتبار، إذ تقدم برامج مرتبطة بقطاع السياحة والضيافة وإدارة الفنادق والخدمات السياحية.

ويتميز هذا المجال بوجود جانب عملي إلى جانب الدراسة الأكاديمية في بعض البرامج، ولذلك من المهم معرفة طبيعة التدريب المتاح داخل المؤسسة قبل اتخاذ قرار التسجيل.

هل يضمن مجموع 55% القبول في هذه الكليات والمعاهد؟

الحصول على مجموع 55% لا يعني ضمان القبول في مؤسسة تعليمية بعينها، لأن الحدود الدنيا تتغير سنويًا وفقًا لنتائج الطلاب وأعداد المتقدمين والطاقة الاستيعابية وقواعد مكتب التنسيق.

ولهذا فإن قائمة كليات ومعاهد تقبل من 55% تعتمد في الوقت الحالي على مؤشرات تنسيق 2025، ولا يمكن اعتبارها قائمة نهائية للعام الدراسي 2026/2027.

كما يجب الانتباه إلى اختلاف شروط القبول بين الكليات، فبعضها قد يتطلب اجتياز اختبارات قدرات، بينما قد تكون هناك شروط إضافية في بعض المعاهد أو البرامج الخاصة.

نصائح للطلاب قبل تسجيل الرغبات

ينصح الطلاب الحاصلون على مجموع 55% بعدم الاقتصار على اختيار مؤسسة واحدة، بل إعداد قائمة متنوعة من الرغبات، مع ترتيبها وفق التخصص الذي يفضله الطالب وموقع المؤسسة وقواعد التوزيع الجغرافي، في المرحلة الثالثة.

ومن المهم أيضًا قراءة شروط كل كلية أو معهد قبل تسجيل الرغبة، والتأكد من الاعتماد الرسمي للمؤسسة، ومراجعة المصروفات إذا كان الاختيار من المعاهد أو المؤسسات التي تطبق مصروفات دراسية.

كما يجب متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، لأن القائمة النهائية للكليات والمعاهد المتاحة والحدود الدنيا للقبول لا يمكن حسمها إلا بعد إعلان نتائج التنسيق رسميًا.



تنسيق الجامعات 2026 والحدود الدنيا للقبول

تظل مؤشرات تنسيق العام الماضي مجرد أداة استرشادية للطلاب الراغبين في معرفة فرصهم التعليمية، بينما يتحدد تنسيق الجامعات 2026 بناءً على المجاميع الفعلية وأعداد الطلاب ورغباتهم والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

وبالتالي، فإن الطلاب الذين يبحثون عن كليات ومعاهد تقبل من 55% في الثانوية العامة 2026 لديهم عدد من البدائل المحتملة، خاصة في تخصصات الخدمة الاجتماعية والتربية النوعية والتربية الرياضية، إلى جانب معاهد الإعلام والحاسبات والإدارة والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق.

ومع بدء مراحل التنسيق وإعلان الحدود الدنيا الرسمية، يصبح بإمكان كل طالب معرفة الخيارات المتاحة أمامه بدقة وترتيب رغباته وفق القواعد المعلنة، مع ضرورة عدم الاعتماد على مؤشرات العام الماضي وحدها في اتخاذ القرار النهائي.