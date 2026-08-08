تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور خلال الأيام المقبلة إلى إعلان تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026، بالتزامن مع بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وسط حالة من الترقب لمعرفة الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات والتخصصات، وحجم الأماكن المتاحة أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن قواعد وضوابط تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال النصف الثاني من الأسبوع الجاري، بحد أقصى يوم الأربعاء، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات والجهات المختصة بتنظيم عملية القبول.

توقعات الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026

قد تشهد بعض التخصصات الأخرى انخفاضا محدودا في الحدود الدنيا للقبول مقارنة بالعام السابق، ومن أبرزها كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وذلك وفقا لمؤشرات أعداد الطلاب المتقدمين والطاقة الاستيعابية المتاحة.

مؤشرات الحدود الدنيا للجامعات الخاصة 2025

وتعد حدود القبول التي تم تطبيقها خلال العام الماضي مؤشرا استرشاديا يمكن من خلاله التعرف على مستويات القبول المتوقعة، مع التأكيد على أن الحدود الجديدة للعام الدراسي 2026/2027 لم يتم اعتمادها بشكل نهائي حتى الآن.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة خلال عام 2025 على النحو التالي

الكلية الحد الأدنى للقبول 2025



الطب البشري 79%

طب الأسنان 77%

الصيدلة 71%

العلاج الطبيعي 75%

الهندسة 67%

الطب البيطري66%

الحاسبات والمعلومات 60%

التمريض 53%

الإعلام 53%

اللغات والترجمة53%

الفنون الصحية التطبيقية 53%

مؤشرات الحدود الدنيا للجامعات الأهلية 2025

أما بالنسبة إلى الجامعات الأهلية، فقد جاءت الحدود الدنيا للقبول خلال العام الماضي وفق المستويات التالية

الكلية الحد الأدنى للقبول 2025



الطب البشري 81%

طب الأسنان 79%

الصيدلة 72%

العلاج الطبيعي 77%

الهندسة 68%

الطب البيطري67%

الحاسبات والمعلومات 61%

التمريض 56%

الإعلام 53%

اللغات والترجمة53%

الفنون الصحية التطبيقية 53%

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

ومن المنتظر أن تحسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام المقبلة تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي 2026/2027، بما يشمل الحدود الدنيا للقبول وأعداد الطلاب المقرر قبولهم بالكليات المختلفة وقواعد التقدم.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان الرسمي باعتباره الخطوة التي ستحدد فرص الالتحاق بالكليات المختلفة، خاصة في ظل تفاوت الحدود الدنيا بين الجامعات والتخصصات.

ومع استمرار استقبال طلبات التقدم، تظل جميع النسب المتداولة بشأن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026 في إطار التوقعات والمؤشرات الاسترشادية، إلى حين صدور القرار الرسمي واعتماد الحدود النهائية للقبول.