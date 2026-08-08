قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026
محمد غالي

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور خلال الأيام المقبلة إلى إعلان تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026، بالتزامن مع بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وسط حالة من الترقب لمعرفة الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات والتخصصات، وحجم الأماكن المتاحة أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن قواعد وضوابط تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال النصف الثاني من الأسبوع الجاري، بحد أقصى يوم الأربعاء، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات والجهات المختصة بتنظيم عملية القبول.

توقعات الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026

قد تشهد بعض التخصصات الأخرى انخفاضا محدودا في الحدود الدنيا للقبول مقارنة بالعام السابق، ومن أبرزها كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وذلك وفقا لمؤشرات أعداد الطلاب المتقدمين والطاقة الاستيعابية المتاحة.

مؤشرات الحدود الدنيا للجامعات الخاصة 2025

وتعد حدود القبول التي تم تطبيقها خلال العام الماضي مؤشرا استرشاديا يمكن من خلاله التعرف على مستويات القبول المتوقعة، مع التأكيد على أن الحدود الجديدة للعام الدراسي 2026/2027 لم يتم اعتمادها بشكل نهائي حتى الآن.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة خلال عام 2025 على النحو التالي

الكلية الحد الأدنى للقبول 2025 
 

الطب البشري 79% 
طب الأسنان  77% 
الصيدلة  71% 
العلاج الطبيعي 75% 
الهندسة  67% 
الطب البيطري66% 
الحاسبات والمعلومات  60% 
التمريض  53% 
الإعلام  53% 
اللغات والترجمة53% 
الفنون الصحية التطبيقية 53%

مؤشرات الحدود الدنيا للجامعات الأهلية 2025

أما بالنسبة إلى الجامعات الأهلية، فقد جاءت الحدود الدنيا للقبول خلال العام الماضي وفق المستويات التالية

الكلية الحد الأدنى للقبول 2025 
   
الطب البشري 81% 
طب الأسنان  79% 
الصيدلة  72% 
العلاج الطبيعي 77% 
الهندسة  68% 
الطب البيطري67% 
الحاسبات والمعلومات  61% 
التمريض  56% 
الإعلام  53% 
اللغات والترجمة53% 
الفنون الصحية التطبيقية 53%

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

ومن المنتظر أن تحسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام المقبلة تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي 2026/2027، بما يشمل الحدود الدنيا للقبول وأعداد الطلاب المقرر قبولهم بالكليات المختلفة وقواعد التقدم.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان الرسمي باعتباره الخطوة التي ستحدد فرص الالتحاق بالكليات المختلفة، خاصة في ظل تفاوت الحدود الدنيا بين الجامعات والتخصصات.

ومع استمرار استقبال طلبات التقدم، تظل جميع النسب المتداولة بشأن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026 في إطار التوقعات والمؤشرات الاسترشادية، إلى حين صدور القرار الرسمي واعتماد الحدود النهائية للقبول.

طلاب الثانوية العامة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026 تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية تنسيق الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة والأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد