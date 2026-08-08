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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نحتاج إلى مخرج.. رئيس أركان الجيش الأمريكي يحذر ترامب من «نتيجة عكسية» في حرب إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، من أن خيارات التصعيد العسكري المطروحة ضد إيران قد تؤدي إلى نتائج عكسية، داعيًا إلى البحث عن «مسار للخروج» من الحرب.

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت لشبكة “سي إن إن”، فإن كين أوضح خلال اجتماعات مغلقة مع مستشارين بارزين للرئيس دونالد ترامب خلال الأسابيع الأخيرة، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إيجاد مخرج من المواجهة، في ظل تراجع مخزونات الأسلحة الأمريكية والمخاطر التي قد تطال منشآت الطاقة في الخليج.

وقال أحد المصادر بشكل حاسم: «كين يبحث عن مخرج».

ووفقا للمصادر، يرى رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الخيارات العسكرية المتاحة لتوسيع الحرب قد تنقلب بنتائج عكسية، كما أن الاعتماد على القوة الجوية وحدها لن يكون كافيا على الأرجح لتحقيق الأهداف التي حددها ترامب.

اتصالات مع كبار مسؤولي إدارة ترامب

ولم يطرح كين مخاوفه منفردا، إذ ناقشها مع عدد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جي دي فانس.

كما أجرى الجنرال الأمريكي خلال الفترة الأخيرة محادثات جانبية مع مستشارين لترامب يشاركونه بعض المخاوف، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات وتوحيد المواقف قبل الاجتماعات مع الرئيس.

وقالت المصادر إن الهدف من هذه التحركات كان توضيح القيود والمخاطر المرتبطة بالخيارات العسكرية المطروحة، بما في ذلك السيناريوهات التي لا تتطلب إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران.

وقال أحد المصادر لشبكة "سي إن إن" إن تحركات كين تمثل «مجرد وسيلة منه لحماية الجيش»، في إشارة إلى النقاشات التي يجريها مع كبار مسؤولي الأمن القومي بشأن الحرب.

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين إيران دونالد ترامب مخزونات الأسلحة الأمريكية

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