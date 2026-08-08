حبس شخصين في سرقة الدراجات النارية بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين بتهمة سرقة دراجة نارية في مدينة نصر 4 ايام.

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام مجهول بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام إحدى المستشفيات بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 يونيو المنقضى ، تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر من القائم على النشر (مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من قيام شخص مجهول بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام إحدى المستشفيات الكائنة بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل "له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان) أمكن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.