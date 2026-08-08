مسيّرة إسرائيلية تسقط قرب منزل في كفر رمان وتصيب مواطنة وطفلها.. وإصابة 3 عسكريين في زوطر الغربية

سقطت مسيّرة إسرائيلية قرب أحد المنازل في بلدة كفررمان بلبنان، بعدما أصيبت بخلل فني أثناء تحليقها في أجواء مرتفعات علي الطاهر والدبشة وصولاً إلى دوحة كفررمان، ما أدى إلى إصابة مواطنة وولدها بجروح طفيفة.

ونقلت إسعاف الرسالة المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي ميفدون، نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة على دفعتين استهدفت منطقة صوان في البلدة، بالتزامن مع تعرض حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع.

من جهة أخرى، أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على منصة «إكس» إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، أحدهم إصابته متوسطة، أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية .