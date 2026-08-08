زاد 25 جنيهًا..سعر الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم السبت 8-8-2026 على مستوى أعيرة الذهب المختلفة؛ لليوم الثاني على التوالى.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 25 جنيهًا جديدة مقارنة بما كان عليه أمس ليصل مجمل ما صعده المعدن الأصفر بقيمة 155 جنيهًا في يومين .

آخر تحديث سعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6125 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيهًا و6925 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو6416 جنيها للشراء و6348 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر قيمة 6125 جنيها للشراء و 6060 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5250 جنيها للشراء و5194 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه للشراء و 48.48 ألف جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4342 دولار للشراء و4341 دولار للبيع.