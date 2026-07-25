تفاصيل طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 267.5 مليار جنيه في أسبوع

رفع البنك المركزي المصري من مستهدفات طرح أدوات دين خلال الأسبوع الجاري بمقدار 29 مليار جنيه بما يساوى 565.302 مليون دولار عن الأسبوع الماضي.

ويسعى البنك المركزي المصري لطرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الاكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري- والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة، نيابة عن وزارة المالية.

ووصل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 267.5 مليار جنيه بما يعادل 5.214 مليار دولار مقابل 238.5 مليار جنيه بما يساوي 4.713 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

توزيعات أدوات الدين

وأعلن البنك المركزي المصري عن رفع مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال "91 و273 و182 و364 يوما" بمقدار 30 مليار جنيه على أساس أسبوعي؛ ليصل حجم ماهو مخطط بيعه بقيمة 250 مليار جنيه خلال يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الجاري.

ومن المستهدف طرح الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد لأجلي 182 و 364 يوما بقيمة 120 مليار جنيه بالإضافة لأجلي 91 و 273 يوما الإثنين المقبل بقيمة 130 مليار جنيه.

وعلي سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت ومتغير بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه، تتضمن سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاقي عامين بقيمة 1.5 مليار جنيه و 5 سنوات بقيمة مليار جنيه سيتم بيعهما الإثنين المقبل.

وسيتم طرح سندات خزانة ذات عائد ثابت لمدة 3سنوات بقيمة 15 مليار جنيه.