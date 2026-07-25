سفيرة الكويت بأمريكا: دولتنا تحملت التكاليف الإنسانية والاقتصادية الباهظة للنزاعات

نفت سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخة الزين الصباح، اداعاءات صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن مشاركة بلادها في العمليات العسكرية ضد إيران واصفة ما جاء في الصحيفة بأنه "باطل جملة وتفصيلا".

وذكرت سفيرة الكويت لدى واشنطن، في رسالة رسمية وجهتها إلى هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" ردا على تقرير نُشر بتاريخ 24 يوليو الجاري حول هذا الشأن، أنه لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة.

وشددت على أن دولة الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران، كما لم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي عمليات هجومية ضد أي دولة مجاورة.

وجددت التأكيد على أن "موقف دولة الكويت كان ولا يزال ثابتا وواضحا وعلنيا طوال الأزمة الإقليمية الراهنة، ويرتكز على مبادئ راسخة، تتمثل في احترام القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتعزيز علاقات حسن الجوار، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية".

وأوضحت أن "دولة الكويت، بحكم موقعها في منطقة تحملت على مدى عقود التكاليف الإنسانية والاقتصادية الباهظة للنزاعات، تؤمن بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر التصعيد وإنما من خلال خفض التوتر وضبط النفس والانخراط في حوار دبلوماسي جاد ومستدام وهي المبادئ التي ما زالت تشكل الأساس الذي تستند إليه السياسة الخارجية لدولة الكويت".

ودعت سفيرة الكويت لدى واشنطن صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى تصحيح ما ورد في التقرير بما يعكس حقيقة موقف دولة الكويت وسياساتها، مؤكدة أن "الدقة في نقل الوقائع لا سيما في ظل التوترات الإقليمية ليست مجرد مسئولية صحفية بل تمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ولضمان عدم تضليل الرأي العام بشأن القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين".