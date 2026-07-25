تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبداللطيف تغطية خاصة بتفاصيل الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر حيث أكدت الدكتورة هند الشيخ، مدير الإدارة العامة للتراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أزمة الكلاب الضالة ليست وليدة اليوم، موضحة أن الكلاب كانت موجودة منذ سنوات طويلة، لكن تسليط الضوء الإعلامي المكثف عليها خلال الفترة الأخيرة هو ما جعلها تبدو وكأنها ظاهرة جديدة.

وأضافت “الشيخ” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن ما يتردد بشأن وصول أعداد الكلاب في مصر إلى 40 أو 50 مليون كلب "لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن الزيادة في أعداد الكلاب لم تتجاوز نحو 20%، وأن تداول أرقام مبالغ فيها يثير القلق بين المواطنين دون أي سند علمي.

وأوضحت أن أسلوب التخلص من الكلاب بالقتل أثبت عدم جدواه على مدار السنوات الماضية، حيث كان يؤدي إلى ظهور مجموعات جديدة من الكلاب في المناطق نفسها، مؤكدة أن الدولة تبنت استراتيجية علمية مستدامة تعتمد على تعقيم الكلاب وتحصينها ضد مرض السعار ثم إعادتها إلى مناطقها، باعتبارها الطريقة الأكثر فاعلية للحد من زيادة الأعداد والسيطرة على المرض.