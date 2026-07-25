الحق اشتري وحقق أرباحًا.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الفترة الحالية لا تشهد تراجعًا في أسعار الذهب، موضحًا أن ذلك يرجع إلى حالة التوترات التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن المناوشات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران تتسبب في حالة من عدم الاستقرار، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وينعكس بالطبع على تحركات الأسعار في السوق المحلية.

الذهب

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة"، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن فترات عدم الاستقرار تدفع الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة المدخرات.

ولفت إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على تراجع أسعار الذهب عن مستوياتها الحالية، ناصحًا المواطنين بشراء الذهب عند توافر القدرة المالية.

يمتلك الذهب سيحقق أرباحًا

الذهب

وأشار إلى أن من يمتلك الذهب سيحقق أرباحًا، موضحًا أن من اشترى خلال الأشهر الماضية يلاحظ ارتفاع الأسعار حاليًا، متوقعًا استمرار وجود تحركات في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الفرصة الحالية مناسبة للشراء لمن يرغب في الاستثمار، كما نصح من يمتلك الذهب بعدم التسرع في بيعه خلال الفترة الحالية.