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سامي مغاوري ينضم إلى «عيلة تعمل عمايل».. ويكشف لـ«صدى البلد» موعد سفره إلى سوريا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامي مغاوري ينضم إلى «عيلة تعمل عمايل».. ويكشف لـ«صدى البلد» موعد سفره إلى سوريا

سامي مغاوري ينضم إلى «عيلة تعمل عمايل».. ويكشف لـ«صدى البلد» موعد سفره إلى سوريا
سامي مغاوري ينضم إلى «عيلة تعمل عمايل».. ويكشف لـ«صدى البلد» موعد سفره إلى سوريا
أوركيد سامي

انضم الفنان سامي مغاوري رسميًا إلى فريق عمل المسلسل الكوميدي الاجتماعي «عيلة تعمل عمايل»، بعد تعاقده مع الشركة المنتجة، ليكون أحدث المنضمين إلى قائمة أبطال العمل، الذي انطلق تصويره مؤخرًا في سوريا استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي انضمام سامي مغاوري بعد الإعلان عن مشاركة عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان محمد لطفي، والنجم مصطفى قمر الذي يظهر كضيف شرف، فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع عدد آخر من الفنانين، تمهيدًا للإعلان عن باقي فريق العمل خلال الأيام المقبلة.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أعرب سامي مغاوري عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، مؤكدًا أنه متحمس لخوض هذه التجربة الجديدة، وقال: «بإذن الله سأسافر إلى سوريا بعد 6 أيام لبدء تصوير مشاهدي، وسعيد جدًا بالمشاركة في مسلسل (عيلة تعمل عمايل)، عمل عربي سوري مصري  وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور».

وتدور أحداث مسلسل «عيلة تعمل عمايل» في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش العمل العديد من المواقف الإنسانية والطريفة من خلال قصة عائلة مصرية تسافر إلى العاصمة السورية دمشق للمطالبة بحقها في ميراث داخل منزل عربي قديم، لكنها تفاجأ بأن المنزل تقيم فيه عائلة سورية، لتبدأ بين العائلتين سلسلة من المفارقات والمواقف الكوميدية التي تعكس اختلاف العادات والتقاليد والثقافات واللهجات بين الشعبين المصري والسوري، في إطار خفيف يحمل رسائل إنسانية واجتماعية.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم من الجانب المصري محمد ثروت، ومي سليم، وسامي مغاوري، إلى جانب الظهور الخاص لكل من مصطفى قمر ومحمد لطفي، بينما يشارك من سوريا كل من آندريه سكاف، ونظلي الرواس، وناهد الحلبي، وعبير شمس الدين.

ويحمل العمل توقيع المؤلف لؤي النوري، ويتولى إخراجه صفوان نعمو، فيما تتولى إنتاجه شركة بيراميدز للإنتاج الفني، التي تواصل حاليًا تصوير المشاهد الأولى في سوريا، تمهيدًا للانتهاء من العمل وفق الجدول الزمني المحدد.

سامي مغاوري اخبار الفن نجوم الفن

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