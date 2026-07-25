تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة عن تفاصيل جديدة خاصة بنتيجة الثانوية العامة حيث تتزايد حالة الترقب بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، في انتظار الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2026.

وكشف رفعت فياض، مدير تحرير جريدة الأخبار، آخر المستجدات المتعلقة بموعد إعلان النتيجة، إلى جانب توقعاته بشأن نسب النجاح وموعد انطلاق تنسيق الجامعات.

و أكد رفعت فياض أنه لا توجد أي جهة يمكنها الإعلان رسميًا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 سوى وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لا تزال مستمرة داخل الكنترولات، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل قبل اعتماد النتيجة.