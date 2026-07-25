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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيسبوك تطلق شارة توثيق مجانية لإثبات أنك شخص حقيقي.. كيف تحصل عليها؟

فيسبوك يطلق شارة توثيق مجانية لإثبات أنك شخص حقيقي
فيسبوك يطلق شارة توثيق مجانية لإثبات أنك شخص حقيقي
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق ميزة جديدة على فيسبوك تحمل اسم Facebook Verified، وهي شارة توثيق مجانية تهدف إلى مساعدة المستخدمين على التحقق من أن الحسابات التي يتفاعلون معها تعود لأشخاص حقيقيين، وليس لحسابات مولدة بالذكاء الاصطناعي أو شخصيات مزيفة.

تأتي الخطوة في ظل الانتشار المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت قادرة على إنشاء حسابات وصور ومحادثات تبدو واقعية، ما دفع الشركة إلى تعزيز وسائل التحقق من الهوية داخل منصتها.

كيف تعمل ميزة Facebook Verified؟

تعتمد الميزة الجديدة على تسجيل المستخدم مقطع فيديو قصير (سيلفي)، ثم يقارن فيسبوك الفيديو بالصور الموجودة في الحساب باستخدام تقنيات التعرف على الوجه للتأكد من أن الحساب يعود لشخص حقيقي.

وبعد إتمام عملية التحقق بنجاح، يحصل المستخدم على شارة بيضاء بعلامة صح تظهر على ملفه الشخصي، دون أي رسوم أو اشتراك مدفوع.

وأكدت ميتا أن عملية التحقق تستغرق بضع دقائق فقط، لكنها متاحة حاليا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، بشرط أن تكون حساباتهم ملتزمة بمعايير المجتمع، وألا يكون لها سجل في عمليات الاحتيال أو الأنشطة المضللة.

ميزة Facebook Verified

أين ستظهر الشارة؟

ستظهر شارة التوثيق في الأماكن التي تتطلب مزيدا من الثقة بين المستخدمين، وتشمل:

- الملفات الشخصية.
- إعلانات Facebook Marketplace.
- حسابات Facebook Dating.
- المجموعات Groups.

وتخطط الشركة لإضافة الشارة مستقبلا إلى المنشورات التي تظهر في الصفحة الرئيسية Feed.

ليست ضمانا لحسن السلوك

وأوضحت ميتا أن الشارة لا تعني اعتماد المستخدم أو ضمان تصرفاته، بل تؤكد فقط أن الحساب يعود لشخص حقيقي اجتاز عملية التحقق.

وسيظل أصحاب الحسابات الموثقة ملزمين بالامتثال لمعايير مجتمع فيسبوك وسياسات المنصة، إذ يمكن حتى للمستخدمين الحقيقيين مخالفة القواعد، ولن توفر الشارة أي حصانة من الإجراءات التي قد تتخذها الشركة.

طرح تدريجي عالمي

بدأت ميتا إطلاق ميزة Facebook Verified في عدد محدود من الأسواق، على أن يتم توسيع نطاقها تدريجيًا لتشمل المزيد من الدول خلال الفترة المقبلة.

وترى الشركة أن توفير وسيلة بسيطة لتمييز الحسابات الحقيقية أصبح أمرا ضروريا مع تزايد انتشار المحتوى والحسابات التي يتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فيسبوك شارة توثيق Facebook Verified ميتا

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