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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا الأهلية: فتح باب التقدم للقبول للعام الجامعي 2026-2027 لحملة الثانوية العامةحتى 8 اغسطس المقبل

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

تعلن جامعة طنطا الأهلية عن فتح باب التقدم للقبول بكلياتها للعام الجامعي 2026-2027 وذلك بدءاً من اليوم السبت 25 يوليو 2026 حتى يوم السبت 8 أغسطس 2026 في تمام الساعة 12 ظهراً، لطلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها للأعوام الجامعية 2024 /2025 و2025 /2026، " الثانوية الأزهرية، STEM، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية" الراغبين في الالتحاق ببرامجها.

وتحدد أولوية القبول في حال التساوي في الدرجات تكون بأسبقية التقديم وفقا لرقم الطلب ووفقا للضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات الاهلية، وتتم كافة اجراءات التقديم Online عبر منصة الجامعة للتقديم اضغط هنا.

توجيهات جامعة طنطا 

علما بأن تسديد الرسوم المقررة (1500 ج م) رسوم فتح ملف ولا ترد، ويتم التسديد عن طريق الضغط على ايقونة الدفع الإلكتروني بموقع التقديم وذلك بالصفحة الشخصية الخاصة بالطالب، ويتم تحديد رقم الطلب الخاص بالطالب بعد سداد الرسوم المقررة، ويستخدم رقم الطلب لتحديد أولوية القبول وذلك في حالة تساوى المجموع، وتؤكد أن الجامعة ليس لها أي وسطاء أو مندوبين في داخل مصر أو خارجها وتحذر من التعامل مع أي فرد خارج الجامعة.  

تعليمات هامة للتقديم:     

- يقوم الطالب بإنشاء صفحة خاصة به على موقع التقديم الإلكتروني الخاص بالجامعة، ويجب الاحتفاظ بكلمة المرور التي يقوم الطالب بإنشائها عند التسجيل وذلك للدخول مرة اخرى على الصفحة الخاصة به وذلك لمتابعة نتيجة التنسيق وحالة الطلب. 
•    ادخال كافة البيانات المطلوبة وذلك لتحقيق اكتمال الطلب المقدم من الطالب وفى حالة عدم اكتمال البيانات يتعرض الطالب لعدم الدخول في التنسيق الخاص بالجامعة.

•           بالنسبة للطلاب المتقدمين من حملة الشهادات الثانوية وما يعادلها للعام الدراسي 2024 /2025 يتم رفع جميع الشهادات كاملة، وبالنسبة لحملة الشهادات الثانوية وما يعادلها للعام الدراسي 2025-2026 يتيح الموقع التعديل ورفع الشهادات عقب اعلان النتيجة وذلك حتى تاريخ اغلاق عملية التقديم الالكتروني حتى يوم السبت 8 أغسطس 2026 في تمام الساعة 12 ظهراً.

تحرك جامعة طنطا 

•    يتم تسجيل بيانات المتقدم على موقع التقديم الالكتروني مع التأكد من صحة البيانات المطلوبة وعلى أن يكون (رقم الهاتف المحمول المسجل يخص الطالب وولى أمره فقط مع عدم جواز تسجيل أرقام تخص وسطاء أو أي أشخاص آخرين.)

•    على المتقدم التأكد من رفع الشهادات الدراسية الخاصة بالطالب في ملف واحد بصيغة pdf.

•    لن يعتد بأي طريقة أخرى للدفع الا عن طريق رابط منصة التحصيل الالكتروني الموجودة في صفحة الطالب

•    رابط ملف توضيحي لكيفية التقديم على منصة التقديم الالكتروني لجامعة طنطا الأهلية 
https://admission.tnu.edu.eg/files/How_to_apply_to_tnu.pdf

تعليمات هامة لعملية القبول:

•    بعد انتهاء فترة التقديم الإلكتروني لكليات الجامعة يتم تنسيق قبول الطلاب وفقاً للأماكن المتاحة بكليات الجامعة، والأعلى مجموعاً مع استبعاد الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى المعلن عنه لكل كلية من قبل مجلس الجامعات الأهلية والطلاب غير مكتملي ملف التقديم وفى حالة تساوى المجموع تكون الأولوية وفقا لرقم الطلب وأسبقية التقديم.. 
•    يتم الاعلان عن نتيجة القبول عبر صفحة الطالب على موقع التقديم الالكتروني للجامعة.
•    يتحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات ودقتها ومن يخالف ذلك يتعرض لإلغاء التسجيل الخاص به.
•    يعتبر موقع التقديم الإلكتروني والموقع الرسمي للجامعة وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجامعة هما المصدر الأساسي للتعرف على مستجدات عملية التنسيق، لذا يرجى المتابعة المستمرة.
•    يتم القبول وفقاً للأماكن المتاحة بكليات الجامعة المختلفة، ويلتزم المتقدم المقبول بسداد المصروفات المقررة خلال الفترة التي يتم تحديدها وإلا يفقد المتقدم فرصته في القبول، وذلك في حالة أن يكون قد تم تحقيق الرغبة الأولي للمتقدم، ولكن في حالة تحقيق الرغبة الثانية للمتقدم، سيتم تنسيقه مرة أخري في المراحل التالية.
•         يتم سداد المصروفات الدراسية من خلال الصفحة الشخصية للطالب "تبويب سداد المصروفات".

قبول طلاب جدد 


•    يتم إعلان نتيجة تنسيق جامعة طنطا الأهلية بعد غلق باب التقديم الالكتروني وذلك على مراحل تنسيقية مختلفة، تعلن كل مرحلة على حدى، بناءاً على الأماكن المتاحة بالكليات.


القنوات الرسمية للجامعة 
الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة.
* https://tnu.edu.eg/
البريد الإلكتروني الرسمي 
[email protected]
صفحة الجامعة الرسمية على فيسبوك.
https://www.facebook.com/Tanta.National.University
حساب الجامعة عبر انستجرام.
* https://www.instagram.com/t

اخبار جامعة طنطا الجامعة الأهلية قبول طلاب طالبات الجدد

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