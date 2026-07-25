ترشيد المياه مسئولية وطنية ودينية.. قوافل دعوية لنشر الوعي في المحافظات

تتجه المؤسسات الدينية إلى تعزيز دورها في نشر ثقافة الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها باعتبارها مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع؛ وذلك في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية والارتفاع المستمر في درجات الحرارة.

الاستخدام الرشيد للموارد

وتواصل وزارة الأوقاف تنفيذ حملات توعوية موسعة تستهدف غرس مفاهيم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، من خلال ربط التعاليم الإسلامية بالقضايا المجتمعية المعاصرة، والتأكيد على أن الحفاظ على المياه ليس مجرد سلوك حضاري، بل واجب ديني ووطني يسهم في حماية مقدرات الدولة وضمان حقوق الأجيال المقبلة في مورد يعد شريان الحياة الأول.

تنظيم قوافل دعوية

وأكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لنشر الوعي المجتمعي بقضايا الحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها ترشيد استهلاك المياه، من خلال تنظيم قوافل دعوية في مختلف المحافظات، تستهدف تعزيز القيم الدينية والوطنية وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

نشر الفكر الوسطي

وأوضح رسلان أن الوزارة سيرت قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارتي أوقاف شرق مدينة نصر وشمال القاهرة، بمشاركة 66 إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك في إطار جهودها لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي الرشيد، إلى جانب إطلاق 26 قافلة دعوية للواعظات في المديريات الإقليمية تحت شعار «الماء حياة ونماء» ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

التغيرات المناخية والاحتباس

وأشار إلى أن اختيار ملف المياه ليكون محورًا لهذه الحملات يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وما نتج عنه من تراجع الموارد المائية وجفاف عدد من الأنهار في دول كانت تُعرف بوفرة مصادر المياه، مؤكدًا أن هذه المتغيرات تفرض ضرورة نشر ثقافة الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.

وأضاف أن الخطاب الديني الذي تتبناه وزارة الأوقاف يحرص على ربط النصوص الشرعية بواقع المجتمع، موضحًا أن الإسلام يدعو إلى الاعتدال في استخدام الموارد وعدم الإسراف فيها، حتى في أوقات الوفرة، وهو ما يجعل ترشيد استهلاك المياه سلوكًا دينيًا يعكس حسن إدارة النعم والمحافظة عليها.

الاستخدام الأمثل للموارد

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن الحفاظ على نهر النيل، باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، يمثل مسؤولية دينية ووطنية تقع على عاتق الجميع، داعيًا المواطنين إلى تبني ممارسات يومية تسهم في تقليل الهدر، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وأكد رسلان أن نجاح جهود التوعية يتوقف على المشاركة الفعالة للمواطنين، موضحًا أن توفير كل فرد لترًا واحدًا فقط من المياه يوميًا يمكن أن يوفر مئات الملايين من اللترات على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس أهمية السلوك الفردي في تحقيق نتائج ملموسة عندما يتحول إلى ثقافة مجتمعية راسخة.

استدامة الموارد الطبيعية

وأكد أن الحفاظ على المياه واجب جماعي، يتطلب تعاون مؤسسات الدولة والمواطنين معًا، لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال الحالية والمستقبلية، في ظل التحديات البيئية التي يشهدها العالم.