قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رومانيا تُسقط مسيرتين اخترقتا مجالها الجوي خلال 48 ساعة
موعد إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026.. التنفيذ يبدأ في أغسطس
الأطباء يناقشون تطوير التعليم الطبي وتحويل مصر إلى وجهة عالمية للسياحة الصحية
العثور على جثمان أحمد سليمان بعد 33 ساعة من غرقه بشاطئ بورسعيد
تفوق واضح للفتيات.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي 2026
ماشي عكس.. القبض على سائق توك توك في القطامية
بولندا تحقق في تحذيرات بيلاروسية بشأن هجوم إرهابي محتمل
بحضور مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين.. سفارة مصر في بغداد تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو | صور
وزير الدفاع الإيطالي يعرض منصبا استشاريا على نظيره الأوكراني المُقال
اتفاقية تجارة حرة كندية إكوادورية لإعفاء 99.6% من الصادرات من الرسوم الجمركية
شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا.. ويؤكد: وطنكم يعقد عليكم الآمال للنهوض بمستقبل أمتكم
عاجل.. كاف يخطر الزمالك بمشاركته في دوري أبطال إفريقيا رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترشيد المياه مسئولية وطنية ودينية.. قوافل دعوية لنشر الوعي في المحافظات

ترشيد المياه
ترشيد المياه
محمد البدوي

تتجه المؤسسات الدينية إلى تعزيز دورها في نشر ثقافة الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها باعتبارها مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع؛ وذلك في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية والارتفاع المستمر في درجات الحرارة.

ترشيد المياه

الاستخدام الرشيد للموارد

وتواصل وزارة الأوقاف تنفيذ حملات توعوية موسعة تستهدف غرس مفاهيم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، من خلال ربط التعاليم الإسلامية بالقضايا المجتمعية المعاصرة، والتأكيد على أن الحفاظ على المياه ليس مجرد سلوك حضاري، بل واجب ديني ووطني يسهم في حماية مقدرات الدولة وضمان حقوق الأجيال المقبلة في مورد يعد شريان الحياة الأول.

تنظيم قوافل دعوية

وأكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لنشر الوعي المجتمعي بقضايا الحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها ترشيد استهلاك المياه، من خلال تنظيم قوافل دعوية في مختلف المحافظات، تستهدف تعزيز القيم الدينية والوطنية وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

ترشيد المياه

نشر الفكر الوسطي

وأوضح رسلان أن الوزارة سيرت قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارتي أوقاف شرق مدينة نصر وشمال القاهرة، بمشاركة 66 إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك في إطار جهودها لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي الرشيد، إلى جانب إطلاق 26 قافلة دعوية للواعظات في المديريات الإقليمية تحت شعار «الماء حياة ونماء» ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

التغيرات المناخية والاحتباس 

وأشار إلى أن اختيار ملف المياه ليكون محورًا لهذه الحملات يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وما نتج عنه من تراجع الموارد المائية وجفاف عدد من الأنهار في دول كانت تُعرف بوفرة مصادر المياه، مؤكدًا أن هذه المتغيرات تفرض ضرورة نشر ثقافة الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.

ترشيد المياه

وأضاف أن الخطاب الديني الذي تتبناه وزارة الأوقاف يحرص على ربط النصوص الشرعية بواقع المجتمع، موضحًا أن الإسلام يدعو إلى الاعتدال في استخدام الموارد وعدم الإسراف فيها، حتى في أوقات الوفرة، وهو ما يجعل ترشيد استهلاك المياه سلوكًا دينيًا يعكس حسن إدارة النعم والمحافظة عليها.

الاستخدام الأمثل للموارد

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن الحفاظ على نهر النيل، باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، يمثل مسؤولية دينية ووطنية تقع على عاتق الجميع، داعيًا المواطنين إلى تبني ممارسات يومية تسهم في تقليل الهدر، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

ترشيد المياه

وأكد رسلان أن نجاح جهود التوعية يتوقف على المشاركة الفعالة للمواطنين، موضحًا أن توفير كل فرد لترًا واحدًا فقط من المياه يوميًا يمكن أن يوفر مئات الملايين من اللترات على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس أهمية السلوك الفردي في تحقيق نتائج ملموسة عندما يتحول إلى ثقافة مجتمعية راسخة.

ترشيد المياه

 استدامة الموارد الطبيعية 

وأكد أن الحفاظ على المياه واجب جماعي، يتطلب تعاون مؤسسات الدولة والمواطنين معًا، لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال الحالية والمستقبلية، في ظل التحديات البيئية التي يشهدها العالم.

ترشيد المياه المؤسسات الدينية الحفاظ على المياه المياه الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

شمس البارودي

اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة

جنينة حيوانات الجيزة

بدأ العد التنازلي.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

سوق العمل

مش مجموع وبس | التكنولوجيا وسوق العمل يرسمان مستقبل الطلاب.. التعليم توضح

ترشيد المياه

ترشيد المياه مسئولية وطنية ودينية.. قوافل دعوية لنشر الوعي في المحافظات

أرشيفية

أخبار التوك شو |استقرار الطقس والعملات والذهب.. الاحتلال يوسع الاستيطان ويصعّد حملات الاعتقال في الضفة

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد