بعد انتشار الفيديو.. الري توضح سبب خلو ترعة المعصرة من المياه

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانا توضيحيا بشأن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص شكوى بعض المنتفعين من عدم وجود مياه بترعة المعصرة بزمام هندسة الواسطى بمركز ابو صير بمحافظة بنى سويف وذلك منذ اوائل شهر يوليو.

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري، أن الرى بهذه الترعة يتم بنظام المناوبة الثلاثية (٥ ايام عمالة/فتح - ١٠ ايام بطالة/غلق).

وقالت إنه تم تصوير الفيديو المذكور يوم ٨ يوليو ٢٠٢٦ (خلال فترة البطالة/الغلق)، وقد تم إطلاق المياه بالترعة خلال فترة العمالة/الفتح المقررة في حينه (من غروب يوم ١٠ يوليو ٢٠٢٦ حتي غروب يوم ١٥ يوليو ٢٠٢٦)، بالتصرفات والمناسيب الكافية لاستيفاء الاحتياجات المائية بزمام الترعة.

وأشارت إلى أنه تم وصول المياه لنهاية الترعة خلال دور العمالة،/الفتح. وتم حسم الشكوى طبقا للبرنامج الزمني المعتاد للترعة، علما بأن دور العمالة/الفتح القادم سيبدأ فى غروب يوم ٢٥ يوليو ٢٠٢٦.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري حرصها الدائم على سرعة الاستجابة لشكاوى المنتفعين، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق مناوبات الرى المقررة على كل ترعة، لضمان حصول كافة المزارعين على حصصهم المائية بشكل عادل وفى التوقيتات المناسبة.

وحذرت الوزارة المواطنين من متابعة مثل هذه المواقع التي تتعمد تصوير الترع خلال فترات البطالة/ الغلق وتدعي عدم وصول المياه للمزارعين.

وأكدت ان مهندسين وفنيين الوزارة يتابعون علي الارض جميع الزراعات علي مستوي الجمهورية والوضع مستقر تماما والزراعات بحالة جيدة.