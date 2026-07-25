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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يربك الأهلي.. مواجهة كامب نو تهدد بداية الدوري

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة
القسم الرياضي

يواجه النادي الأهلي أزمة جديدة قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، بسبب ارتباط الفريق بخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر، والمقرر إقامتها يوم 19 أغسطس المقبل.

وتأتي الأزمة بسبب ضيق الوقت بين مباراة برشلونة وبداية الموسم المحلي، حيث تستعد رابطة الأندية المصرية المحترفة للإعلان عن تفاصيل جدول الدوري الجديد، والذي من المنتظر أن ينطلق يوم 20 أو 21 أغسطس بمشاركة 20 فريقًا.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي من تأثير الفارق الزمني المحدود بين مواجهة برشلونة وبداية الدوري، خاصة حال أسفرت قرعة الموسم الجديد عن خوض الفريق مباراة افتتاحية في الأيام الأولى من المسابقة، وهو ما قد يضع اللاعبين تحت ضغط بدني كبير.

وتترقب إدارة الأهلي موقف جدول المباريات النهائي، خاصة أن الفريق سيخوض مواجهة تاريخية أمام برشلونة على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات كأس خوان جامبر، وهي مباراة تحظى بأهمية كبيرة على المستوى الجماهيري والإعلامي، لكنها تمثل تحديًا من ناحية الاستعداد البدني قبل بداية الموسم المحلي.

وتعمل رابطة الأندية خلال الفترة الحالية على تجهيز تفاصيل الموسم الجديد، حيث من المقرر أن يتم إجراء القرعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة، بهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع المباريات بين الأندية.

ويأمل الأهلي في أن تضع القرعة الفريق في بداية مناسبة تمنحه فرصة لالتقاط الأنفاس بعد مواجهة برشلونة، خاصة أن الموسم الجديد يشهد تحديات قوية محليًا وقاريًا، ويحتاج إلى جاهزية كاملة منذ الجولة الأولى.

ومن المنتظر أن تحسم قرعة الدوري شكل بداية مشوار الأهلي، وسط متابعة كبيرة من جماهير القلعة الحمراء التي تنتظر ظهور الفريق في الموسم الجديد بعد فترة إعداد مليئة بالتحديات والمواجهات القوية.

الأهلي برشلونة هانز فليك حسين عموتة الدورى

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