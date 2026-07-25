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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

يكثف النادي المصري تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق بعناصر جديدة، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل، في إطار خطة الإدارة لتلبية احتياجات الجهاز الفني وإبرام الصفقات المطلوبة مبكرًا.

وكشفت مصادر أن محمد شكري، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى صفوف المصري خلال الساعات الماضية، في خطوة تقربه من ارتداء القميص الأخضر بداية من الموسم الجديد.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين مسؤولي الناديين من أجل الاتفاق على القيمة المالية للصفقة، وإنهاء التفاصيل النهائية تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب.

ويضع المصري تدعيم الجبهة اليسرى والخط الدفاعي ضمن أولوياته خلال الميركاتو الصيفي، في ظل سعي الإدارة لتدعيم الفريق بصفقات قادرة على تلبية طموحات الجهاز الفني والمنافسة بقوة في الموسم الجديد

النادي المصري الأهلي النادي الأهلي المصري لاعب الاهلي محمد شكري

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