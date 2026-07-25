شركتان طيران من أوروبا تلغيان رحلاتهما إلى إسرائيل.. هل تشتعل الحرب ضد إيران؟

أفادت "القناة 12"العبرية بأن الخطوط الجوية النمساوية وشركة ITA التابعة لمجموعة لوفتهانزا ألغتا رحلاتهما إلى إسرائيل وسط مخاوف من تصعيد التوتر مع إيران.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا أمنيا استمر أكثر من 5 ساعات، خُصص لبحث آخر التطورات المتعلقة بإيران والخيارات المطروحة للتعامل مع أي تصعيد محتمل.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المناقشات تناولت مختلف السيناريوهات المحتملة، في ظل التوتر المتصاعد، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل استعداداتها لمواجهة جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية الانخراط في صراع عسكري إذا استدعت التطورات ذلك.

وبحسب المصادر، ركز الاجتماع على تقييم الموقف الأمني والجاهزية العسكرية، إلى جانب مراجعة الخطط الخاصة بالتعامل مع أي تطورات قد تشهدها الساحة الإقليمية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق أخر؛ أشارت تقارير إعلامية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي إقتحمت منذ قليل مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بالضفة الغربية.

كما إقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا قرية كوبر في قضاء رام الله وبلدة يعبد في جنين بالضفة الغربية.