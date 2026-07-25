بوابتك لصناعة سيارات المستقبل .. الأوتوترونكس بـ حلوان التكنولوجية يصنع مهندسي المركبات الذكية

في عصرٍ تتسابق فيه الدول نحو السيارات الكهربائية وأنظمة القيادة الذكية، تواصل جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تقديم برامج أكاديمية تواكب المستقبل، من خلال برنامج الأوتوترونكس، أحد أحدث البرامج التكنولوجية المتخصصة التي تجمع بين الهندسة والتكنولوجيا والابتكار، لتأهيل كوادر تمتلك المهارات التي يتطلبها قطاع صناعة السيارات الحديثة.



ويُعد برنامج الأوتوترونكس من التخصصات البينية المتطورة التي تدمج بين هندسة الميكانيكا، والكهرباء، والإلكترونيات، والبرمجة، بما يتيح للطلاب اكتساب معرفة شاملة بأنظمة المركبات الذكية، ويؤهلهم لتصميمها وتطويرها وصيانتها وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية، بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.



ويعتمد البرنامج على فلسفة تعليمية حديثة ترتكز على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي داخل معامل متطورة مجهزة بأحدث التقنيات، حيث يتلقى الطلاب تدريبًا مكثفًا يؤهلهم للتعامل مع أنظمة التحكم الإلكتروني، والمحركات، وهياكل السيارات، وعمليات الإنتاج والصيانة ومراقبة الجودة، فضلًا عن تنمية مهارات الابتكار والعمل الجماعي والمشاركة في مشروعات بحثية تسهم في إيجاد حلول تكنولوجية متقدمة لتحديات صناعة السيارات.



كما يركز البرنامج على إعداد خريجين يمتلكون القدرة على تصميم وتطوير مركبات أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة، بما يدعم توجه الدولة نحو النقل الذكي والطاقة النظيفة، ويواكب التحول العالمي إلى السيارات الكهربائية والتقنيات الصديقة للبيئة.



ويفتح البرنامج أمام خريجيه فرصًا مهنية واعدة في كبرى شركات السيارات والمؤسسات الصناعية، للعمل في مجالات تصميم هياكل المركبات، وهندسة المحركات، وأنظمة التحكم الإلكتروني، وتصنيع المكونات وقطع الغيار، والإنتاج، والجودة، والمبيعات الفنية، إلى جانب العديد من المجالات المرتبطة بصناعة النقل الذكي.



ويُمثل برنامج الأوتوترونكس بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية فرصة تعليمية متميزة للطلاب الراغبين في الالتحاق بتخصصات المستقبل، من خلال بيئة تعليمية متطورة تجمع بين المعرفة والتطبيق والابتكار، وتسهم في إعداد جيل يقود مستقبل صناعة السيارات محليًا وإقليميًا وعالميًا.