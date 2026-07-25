روسيا .. حريق في حظيرة طائرات على مساحة 1000 متر جنوب شرق موسكو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اندلاع حريق في حظيرة طائرات على مساحة 1000 متر مربع جنوب شرق موسكو.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية ​ أن القوات ‌الروسية قصفت موقعا خارج كييف كان يجري ​فيه عرض طائرات ​مسيرة أوكرانية وأجنبية الصنع تستخدم في ⁠شن هجمات على ​أهداف مدنية روسية.



وذكرت الوزارة إن ​مطوري طائرات مسيرة ومصنعين وقادة بالقوات الأوكرانية المتخصصة في الطائرات المسيرة ومسؤولي ​مخابرات مشاركين في ​التخطيط لشن هجمات على روسيا ‌كانوا ⁠متواجدين في الموقع وقت وقوع الهجوم.



وأوضح مسؤولون أوكرانيون وممثلون عن الصناعة ​أن ضربة ​روسية ⁠بالصواريخ الباليستية في منطقة كييف ​أسفرت عن مقتل عشرة ​أشخاص ⁠وإصابة ما يقرب من 100 آخرين في ⁠موقع ​كانت تقام فيه ​فعالية خاصة بصناعة الدفاع.