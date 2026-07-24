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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن استهداف منشأة أوكرانية بها مسيرات

استهداف منشأة أوكرانية
استهداف منشأة أوكرانية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها نفذت ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة استهدفت منشأة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، كانت تستضيف عرضا لطائرات مسيرة أوكرانية وأجنبية تستخدم في تنفيذ هجمات على منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة - في بيان - إن الضربة استهدفت موقعا كان يعرض فيه عدد من الطائرات المسيرة؛ بما في ذلك نماذج واعدة من إنتاج أوكراني وأجنبي.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن الضربة طالت أيضا قادة في سلاح الأنظمة غير المأهولة، ومصنعي الطائرات المسيرة، وممثلين عن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

(هجوم أوكراني)

وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مقاطعة "لينينجراد"؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في مستودعات شركة التجارة الإلكترونية الروسية "وايلد بيريز" في قرية نوفوساراتوفكا بمنطقة فسيفولوجسك، وإصابة ثلاثة مدنيين بجروح متوسطة.

وقال حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو - في تصريحات أذاعتها قناة (روسيا اليوم) - إن سقوط مسيرة تسبب أيضا في انهيار أجزاء من أحد مستودعات مزرعة الدواجن "سيفيرنايا" في منطقة كيروفسكي، دون تسجيل إصابات، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 59 طائرة مسيّرة فوق المقاطعة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق في الهجوم، مؤكدة وقوع إصابات بين المدنيين، فيما أفادت السلطات في مدينة سان بطرسبورج بأن منشآت للبنية التحتية المدنية على طريق موسكو السريع تعرضت أيضًا لهجوم بطائرات مسيّرة، وتواصل فرق الطوارئ إزالة آثاره.

وأشارت السلطات الروسية إلى أن مستودعات "وايلد بيريز" تعرضت لسلسلة هجمات مماثلة خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن استهداف المرافق المدنية والبنى التحتية يأتي في إطار ما وصفته بسياسة أوكرانية لتعويض الإخفاقات العسكرية على جبهات القتال.

وزارة الدفاع الروسية العاصمة الأوكرانية كييف

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