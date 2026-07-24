اتحاد الهوكي: سننفذ خطة مشروع لنشر اللعبة في صعيد مصر

أعلن الاتحاد المصري للهوكي أنه سينفذ خلال الفترة المقبلة خطة مشروع لنشر الهوكي في صعيد مصر، وإتاحة الفرصة أمام الأطفال والناشئين والناشئات للتعرف على اللعبة، والتدريب داخل بيئة رياضية منظمة وآمنة وذلك في إطار خطة الاتحاد المصري للهوكي لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة واكتشاف المواهب في مختلف محافظات الجمهورية.

وذكر الاتحاد - في بيان اليوم الجمعة - أن المشروع يهدف لاكتشاف المواهب الواعدة، وتطوير قدراتها المهارية والبدنية، وإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل أنديتهم ومنتخبات مصر مستقبلًا.

وأوضح أنه يسعى للتعاون مع المدارس، ومراكز الشباب، والأندية، ومدربي التربية الرياضية، لإنشاء مراكز وفرق جديدة تساعد على انتشار الهوكي واستمراره في محافظات الصعيد، وأنه لا يبحث فقط عن لاعبين، بل يسعى لبناء شخصيات تتعلم الانضباط، والعمل الجماعي، والثقة بالنفس، وتحمل المسؤولية.