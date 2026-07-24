الأهلي يحدد موعد مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر

كشف النادي الأهلي عن موعد مباراته الودية المرتقبة أمام فريق برشلونة الإسباني، ضمن منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها النادي الكتالوني سنويًا.

وكان الأهلي تلقى عرضًا من مسؤولي برشلونة لخوض مباراة ودية تجمع الفريقين في إسبانيا، ضمن فعاليات البطولة التي تعد من أبرز المناسبات الودية التي يستضيفها النادي الإسباني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأعلن الأهلي، في بيان رسمي، أن وفدًا من شركة الأهلي لكرة القدم، ضم أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي والشركة، ونيرة علي، المدير التنفيذي للشركة، أجرى زيارة قصيرة إلى إسبانيا.

وأوضح النادي أن الزيارة تأتي ضمن جهود شركة الأهلي لكرة القدم لتعزيز الحضور العالمي للقلعة الحمراء، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون مع كبرى الأندية والمؤسسات الرياضية في أوروبا.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع برشلونة يوم 19 أغسطس المقبل، في النسخة الـ61 من بطولة «LA FESTA DEL GAMPER ESTRELLA DAMM»، المعروفة باسم كأس خوان جامبر.