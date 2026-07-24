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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من تصعيد أوسع في الشرق الأوسط

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ

حذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة من المزيد من التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والمخاطر التي تهدد الملاحة البحرية العالمية وسط الصراع على السيطرة على مضيق هرمز، وذلك مع تكثيف القتال في الشرق الأوسط.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن شعوره بالانزعاج الشديد إزاء استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر هذا الأسبوع والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم جوتيريش.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - في بيان - "إن الهجوم على السفن التجارية، الذي أعلن الحوثيون مسئوليتهم عنه، يهدد بزيادة التوترات الإقليمية وتوسيع الدائرة الحالية من التصعيد مع إمكانية سحب اليمن إلى عمق النزاع الإقليمي".

وحذر من أن "المزيد من الأعمال العدائية في اليمن ستؤدي إلى تقويض آفاق السلام، وتسبب عواقب اقتصادية وإنسانية وبيئية خطيرة عبر المنطقة وخارجها".

وردا على ذلك، دعا الأمين العام إلى خفض التصعيد فورا، وحث الحوثيين على الامتناع عن أي هجمات أخرى أو أفعال تصعيدية أخرى؛ بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات ضد السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

الأمم المتحدة الشرق الأوسط مضيق هرمز

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