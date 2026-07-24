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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

إجازة المولد النبوي
إجازة المولد النبوي

يترقب ملايين الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، باعتبارها أول عطلة رسمية متبقية بعد إجازة ثورة 23 يوليو، وسط تساؤلات واسعة بشأن موعد الإجازة النهائي، وما إذا كانت الحكومة ستقرر ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، بما يمنح العاملين عطلة متصلة لعدة أيام.
 

موعد المولد النبوي الشريف 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن المولد النبوي الشريف 2026 يوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريًا، وهو الموعد المتوقع للإجازة الرسمية للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين في القطاعين العام والخاص.
 

لوجو/ ذكرى المولد النبوي الشريف

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء، في موعده المعتاد قبل المناسبة، القرار الرسمي الذي يحدد آلية تطبيق الإجازة والفئات المستفيدة منها.

هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف؟

حتى الآن، لم تعلن الحكومة أي قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2026 إلى يوم آخر.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا خلال شهر أغسطس يحدد الموعد النهائي للإجازة، سواء بمنحها في موعدها الأصلي أو وفق قرار حكومي سابق بترحيل الإجازات لأخر الأسبوع.

وفي حال تقرر نقل الإجازة إلى يوم الخميس 27 أغسطس 2026، فسيحصل عدد كبير من الموظفين، الذين تكون عطلتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، على إجازة متصلة تمتد إلى ثلاثة أيام.

مناسبة دينية ذات مكانة كبيرة

يحظى المولد النبوي الشريف 2026 باهتمام واسع داخل مصر والعالم الإسلامي، حيث يمثل ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبة دينية تتجدد فيها معاني الرحمة والتسامح والمحبة، وتقام خلالها العديد من الفعاليات والاحتفالات الدينية والثقافية في مختلف المحافظات.

كما تشهد الأسواق خلال هذه الفترة رواجًا في بيع حلوى المولد، إلى جانب تنظيم الندوات والفعاليات التي تستعرض السيرة النبوية العطرة والقيم الإنسانية التي دعا إليها الإسلام.
 

المولد النبوي الشريف - إجازة المولد النبوي

من هم المستفيدون من الإجازة؟

من المنتظر أن تشمل إجازة المولد النبوي الشريف، بعد صدور القرار الرسمي، الفئات التالية:

  • العاملون في الوزارات.
  • العاملون بالمصالح الحكومية.
  • العاملون بالهيئات العامة.
  • العاملون بوحدات الإدارة المحلية.
  • العاملون بشركات القطاع العام.
  • العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

كما تصدر وزارة العمل قرارًا منفصلًا لتنظيم الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون العمل، مع استمرار تشغيل بعض المنشآت التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار خلال الإجازات الرسمية.

هل الإجازة مدفوعة الأجر؟

تُعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات التي يشملها القرار الحكومي، بينما تستمر المرافق الحيوية والخدمات الأساسية، مثل المستشفيات والإسعاف والمرافق العامة والجهات الأمنية، في أداء أعمالها وفقًا لنظم التشغيل المعمول بها.
 

صيام ذكرى المولد النبوي

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026

بعد حلول إجازة المولد النبوي الشريف 2026، لن يتبقى في جدول الإجازات الرسمية لهذا العام سوى مناسبة وطنية واحدة، وهي:

  • عيد القوات المسلحة، الموافق الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا قبل موعد المناسبة لتحديد آلية تطبيق الإجازة بالنسبة للعاملين في مختلف قطاعات الدولة.

انتظار القرار الرسمي

ورغم أن الحسابات الفلكية حددت موعد المولد النبوي الشريف 2026 يوم الأربعاء 26 أغسطس، فإن الإعلان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء سيظل المرجع النهائي لتحديد موعد الإجازة، وما إذا كانت ستمنح في يومها الأصلي أو يتم ترحيلها إلى يوم الخميس، بما يمنح شريحة كبيرة من الموظفين عطلة أسبوعية ممتدة.

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