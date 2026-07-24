لحظات تاريخية.. صب الخرسانة بإستاد الأهلي إيذانا بدخول مرحلة التنفيذ

شهد مشروع استاد الأهلي لحظات تاريخية مع بدء أعمال صب الخرسانة، في خطوة جديدة تؤكد أن حلم جماهير القلعة الحمراء أصبح واقعًا يتشكل على أرض التنفيذ.

ويمثل هذا التطور أحد أهم الوعود التي قطعها النادي الأهلي لجماهيره، بعدما دخل مشروع الاستاد مرحلة الإنشاء الفعلي، وسط التزام كامل بالجدول الزمني المعلن.

وفاء شركة القلعة الحمراء

كما يجسد المشروع وفاء شركة القلعة الحمراء بجميع المواعيد المتفق عليها مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في إطار العمل المستمر لإنجاز الاستاد وفق أعلى المعايير، ليكون أحد أكبر المشروعات الرياضية في مصر والمنطقة.

حلم استاد الأهلي يتحول إلى حقيقة

ويواصل حلم استاد الأهلي التحول إلى حقيقة، مع تقدم الأعمال الإنشائية خطوة بعد أخرى، في انتظار اليوم الذي يحتضن فيه الاستاد مباريات الفريق وسط جماهيره.