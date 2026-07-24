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هشام موسى يحذر: معركة المضائق تشعل أخطر فصول صراع الشرق الأوسط وتهدد الاقتصاد العالمي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هشام موسى يحذر: معركة المضائق تشعل أخطر فصول صراع الشرق الأوسط وتهدد الاقتصاد العالمي

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمد البدوي

أكد الإعلامي هشام موسى أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة أكثر خطورة؛ بعدما أصبحت الممرات البحرية الاستراتيجية في قلب المواجهة، وعلى رأسها مضيقي هرمز وباب المندب، بما يفتح الباب أمام احتمالات اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

أمن الملاحة والتحكم في شرايين التجارة

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، أن المواجهة لم تعد تقتصر على التصريحات السياسية أو الضربات المحدودة، بل انتقلت إلى صراع يرتبط بأمن الملاحة والتحكم في شرايين التجارة والطاقة العالمية.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه تحذيرات بشأن أي استهداف إيراني للسفن في مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي تصعيد من هذا النوع؛ قد يقابله رد أمريكي يستهدف مواقع حيوية داخل إيران، بما يزيد من مخاطر انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

خطوط الإمداد وحركة التجارة العالمية

وأضاف موسى أن التطورات لم تعد مرتبطة بمضيق هرمز فقط، بل امتدت تداعياتها إلى مضيق باب المندب، ما يضاعف المخاوف الدولية بشأن أمن خطوط الإمداد وحركة التجارة العالمية.

ولفت إلى أن استمرار الحديث عن الحلول الدبلوماسية بالتزامن مع تصاعد التحركات العسكرية يعكس تعقيد المشهد الحالي، في ظل تزايد احتمالات توسع دائرة المواجهة لتشمل أطرافًا ومناطق جديدة.

وأكد الإعلامي أن أهمية مضيقي هرمز وباب المندب تتجاوز البعد الإقليمي، نظرًا لدورهما الحيوي في نقل الطاقة وحركة التجارة الدولية، محذرًا من أن أي سوء تقدير أو تصعيد غير محسوب قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تهدد استقرار الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي.

مضيق هرمز هشام موسى الولايات المتحدة وإيران أمن الملاحة ترامب

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