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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد رصدها مع حبيبها الجديد.. أفرا ساراتش أوغلو تتهرب من عدسات الباباراتزي في إسطنبول

النجمة التركية أفرا ساراتش أوغلو
النجمة التركية أفرا ساراتش أوغلو
أوركيد سامي

عادت النجمة التركية أفرا ساراتش أوغلو إلى صدارة مواقع الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما رُصدت برفقة رجل الأعمال بويراز يوسمَا أوغلو في أحد شوارع منطقة أرناؤوط كوي بمدينة إسطنبول، في أحدث ظهور يجمع الثنائي، وسط اهتمام واسع من وسائل الإعلام التركية.

وبحسب ما نشرته صحيفة Habertürk، كان بويراز يوسمَا أوغلو يقود سيارته لتوصيل أفرا إلى منزلها، إلا أن وجود مصوري الباباراتزي في المكان فاجأهما، ما دفع النجمة التركية إلى إخفاء وجهها بيدها في محاولة لتجنب التقاط الصور.

ورغم ارتباكها، حرصت أفرا على توجيه رسالة قصيرة للمصورين قبل دخولها المنزل، قائلة: "يا أصدقاء.. سنتحدث لاحقًا"، ثم غادرت سريعًا إلى داخل منزلها دون الإدلاء بأي تصريحات إضافية بشأن طبيعة علاقتها ببويراز.

وتعود بداية الحديث عن علاقة أفرا ساراتش أوغلو ورجل الأعمال بويراز يوسمَا أوغلو إلى الأشهر الماضية، بعدما انتشرت تقارير إعلامية تحدثت عن قضائهما عطلة خاصة معًا في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وهو ما أثار الكثير من التكهنات حول ارتباطهما.

وفي أواخر مايو 2026، تحولت تلك التكهنات إلى حديث أكثر جدية، بعدما التقط أحد المعجبين صورة للثنائي داخل أحد المطاعم في العاصمة الإسبانية مدريد، أثناء تناولهما الطعام برفقة مجموعة من الأصدقاء، لتبدأ وسائل الإعلام التركية في التعامل مع العلاقة باعتبارها مؤكدة.

وشهد شهر يونيو تطورًا جديدًا في القصة، بعدما ظهرت أفرا برفقة بويراز داخل سيارة في منطقة بيبيك بإسطنبول، الأمر الذي عزز من الأنباء المتداولة حول استمرار علاقتهما.

ورغم تكرار ظهورهما معًا، يبدو أن الثنائي يفضلان إبقاء علاقتهما بعيدًا عن الأضواء، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أنهما تعمدا في إحدى الرحلات الجوية العودة إلى إسطنبول على متن الطائرة نفسها، لكنهما غادرا من بوابتين مختلفتين لتجنب الظهور سويًا أمام عدسات الصحفيين.

وتحظى الحياة العاطفية لأفرا ساراتش أوغلو باهتمام كبير من جمهورها، خاصة بعد علاقتها السابقة بالممثل التركي مارت يازيجي أوغلو، والتي استمرت لعدة سنوات وكانت من أبرز العلاقات في الوسط الفني التركي قبل إعلان انفصالهما.

وبعد انتهاء تلك العلاقة، لاحقت أفرا شائعات ارتباطها بزميلها في مسلسل "طائر الرفراف"، النجم مارت رمضان دمير، بسبب الكيمياء الكبيرة التي جمعتهما على الشاشة، إلا أن الطرفين لم يؤكدا تلك الأنباء، لتنتهي الشائعات دون إعلان رسمي.

ومع استمرار ظهورها إلى جانب بويراز يوسمَا أوغلو، يترقب جمهور النجمة التركية ما إذا كانت ستقرر في الفترة المقبلة الكشف رسميًا عن تفاصيل علاقتها، أم ستواصل الابتعاد عن التعليق وترك حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء.

النجمة التركية أفرا ساراتش أوغلو اخبار الفن نجوم الفن

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