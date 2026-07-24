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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتنياهو يتوجه إلى واشنطن بدعوة من ترامب.. ولقاء مرتقب في البيت الأبيض الثلاثاء

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
محمد البدوي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير سيغادر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الإثنين المقبل؛ تلبيةً لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

 الملفات ذات الاهتمام المشترك

وأوضح المكتب، في بيان، أن نتنياهو سيعقد لقاءً مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.


من ناحية أخرى؛ أكد الكاتب والباحث السياسي عبد الله نعمة، أن المشهد السياسي في لبنان يشهد تطورات متسارعة، في ظل مساعٍ لتعزيز سلطة الدولة.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ منحت الدولة اللبنانية دفعة سياسية قوية، ورسخت دعمًا دوليًا لمسارها الحالي.

نتنياهو وترامب نتنياهو بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ترامب

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