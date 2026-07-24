بدعوة من ترامب.. نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، استجابة لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأوضح المكتب، في بيان، أن نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن يوم الاثنين، على أن يعقد لقاءً مع ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن نتنياهو سيشارك أيضًا في مراسم جنازة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الذي وصفه البيان بأنه "صديق لإسرائيل".



وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أنه لن يُسمح للصحفيين بمرافقة نتنياهو على متن الطائرة الحكومية "جناح صهيون"، وفقًا لما أوردته Ynet.