قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة جديدة للمستبعدين من التموين | إعادة الدعم للمستحقين بعد فحص التظلمات
"إحنا دكاترة بهايم" تثير ضجة داخل عمومية اتحاد المهن الطبية
جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
رغم التحذيرات بعد نزول البحر .. البحث عن غريقين بشاطئ بورسعيد وسط ارتفاع الأمواج وشدة التيارات
عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف 4 أفراد و9 شركات
بدعوة من ترامب.. نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي
إنجاز صحي تاريخي.. مصر تسجل انخفاضا رسميا في معدلات الإصابة والوفيات بالسرطان
عقوبات أوروبية على شخصية إيرانية بارزة بمجموعة إلكترونية متهمة بالمساهمة في القمع
رونالدو على رأس القائمة.. التشكيلة الأكثر خيبة للآمال في كأس العالم 2026
أنت مين؟| خالد الغندور يوجه رسالة للجماهير: أنا الزمالك بطل الدوري رغم كل الأزمات
قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات
وسط تصاعد العنف.. مقتل 15 شخصا بينهم 12 جنديا في تفجير انتحاري شمال غربي باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز صحي تاريخي.. مصر تسجل انخفاضا رسميا في معدلات الإصابة والوفيات بالسرطان

الدكتور هشام الغزالي
الدكتور هشام الغزالي
حسام الفقي

في إنجاز صحي غير مسبوق يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، أعلنت منصة جلوبوكان (GLOBOCAN) التابعة للوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية (IARC/WHO)، تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة والوفيات بعدد من أكثر أنواع السرطان انتشارًا في مصر، وعلى رأسها أورام الكبد والمثانة والثدي، وذلك للمرة الأولى منذ بدء المتابعات الإحصائية الدولية.

ويعكس هذا الإنجاز الأثر الإيجابي للمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة"، إلى جانب التوسع في برامج الكشف المبكر، والتشخيص المبكر، وتحديث بروتوكولات العلاج، بما أسهم في تحسين مؤشرات الوقاية والعلاج والحد من عبء المرض.

أظهرت أحدث تقديرات مرصد جلوبوكان انخفاض المعدل المعياري لوفيات السرطان في مصر بنسبة 23.5%، وتراجع المعدل المعياري للإصابة بنسبة 17.2% خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2024.

كما كشفت البيانات عن انخفاض عدد الإصابات الجديدة من 150.6 ألف حالة إلى 137.4 ألف حالة، وتراجع الوفيات من 95.3 ألف وفاة إلى 80.5 ألف وفاة، رغم زيادة عدد السكان بنحو 9.8% خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في كفاءة منظومة الوقاية والكشف المبكر والعلاج.

وسجل سرطان الكبد أكبر معدلات التحسن، حيث انخفضت الوفيات المرتبطة به بنسبة 22.1%، فيما تراجعت معدلات الإصابة بنسبة 16.7%، وهو ما أرجعه وزير الصحة إلى النجاح الكبير الذي حققته مبادرة "100 مليون صحة" في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (سي)، والذي كان يمثل أحد أهم عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الكبد.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور هشام الغزالي، ممثل جمهورية مصر العربية لدى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، ومدير المركز المصري للأبحاث الطبية بجامعة عين شمس، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح نموذج العمل الوطني القائم على التكامل  والتلاحم بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققتها مصر جاءت ثمرة تعاون وثيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات والمستشفيات الجامعية، إلى جانب وزارة التضامن الاجتماعي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن هذا التكامل المؤسسي أسهم في تنفيذ برامج وطنية فعالة للوقاية والكشف المبكر والعلاج، ودعم البحث العلمي والتدريب، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، بما انعكس بصورة مباشرة على مؤشرات مكافحة السرطان وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأضاف: "ما حققته مصر اليوم يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي، ويؤكد أن تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصحية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال مكافحة الأمراض غير السارية."

كما أكد الأستاذ الدكتور هشام الغزالي أن الحد من الإصابة بالسرطان يعتمد على تقليل عوامل الخطورة، وفي مقدمتها التدخين، والإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (سي)، والسمنة، والاستخدام غير الرشيد للهرمونات.

وأضاف أن مصر حققت إنجازًا عالميًا بالقضاء على فيروس (سي)، بعد أن كانت من أكثر الدول تأثرًا به، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الكبد.

وأوضح أن هذا النجاح لم يكن نتيجة الوقاية والكشف المبكر فقط، بل جاء أيضًا بفضل توفير العلاج المجاني، واستمرار المبادرات الصحية، والتوسع في حملات التوعية والفحص المبكر.

وتؤكد هذه النتائج المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر في مجال مكافحة السرطان، باعتبارها واحدة من الدول التي نجحت في بناء منظومة صحية متكاملة تعتمد على الوقاية، والكشف المبكر، والعلاج وفق أحدث المعايير الدولية، مع استمرار دعم البحث العلمي والابتكار لضمان استدامة هذا النجاح وتعزيز صحة المواطنين.

منصة جلوبوكان GLOBOCAN منظمة الصحة العالمية السرطان أورام الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

ترشيحاتنا

الاهلي

الأهلي يترقب موقف لجنة التراخيص ويطالب بالشفافية في ملف مديونيات الأندية

منتخب مصر

بعد كأس العالم.. كيف تغيرت القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر؟

كأس الأمم الإفريقية

"كاس" تحدد موعد الحسم.. 8 أكتوبر الفصل في أزمة بطل أمم أفريقيا 2025

بالصور

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
هوندا

جبل الفأس.. حصن إيران النووي في الجبال

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاهد لامبورجيني هوراكان مخصصة للطرق الوعرة بقوة 800 حصان

لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان

فيديو

مأساة بسبب التجميل

كانت بتعمل عملية.. وفاة مؤثرة شهيرة داخل عيادة تجميل

لغز فتاة بني سويف

بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد