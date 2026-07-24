رونالدو على رأس القائمة.. التشكيلة الأكثر خيبة للآمال في كأس العالم 2026

سلطت شبكة "بليتشر ريبورت" الضوء على أبرز الأسماء التي خيبت الآمال خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما قدمت مستويات بعيدة عن التوقعات، سواء على صعيد اللاعبين أو الأجهزة الفنية، وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني روبرتو مارتينيز في مقدمة القائمة.

مارتينيز.. مدرب التشكيلة المخيبة

اختارت الشبكة الإسباني روبرتو مارتينيز مدربًا للتشكيلة، بعد خروج منتخب البرتغال من دور الـ16 أمام إسبانيا، رغم امتلاكه مجموعة من أبرز نجوم البطولة.

نوير يقود الدفاع.. وجيمس وجابرييل ضمن القائمة

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى الألماني مانويل نوير، فيما جاء خط الدفاع مكونًا من ريس جيمس، جابرييل ماجالهايس، جوناثان تاه، ولوكاس ديني، بعد مستويات اعتُبرت أقل كثيرًا من المنتظر منهم.

فالفيردي وفيتينيا وساني في وسط الملعب

وفي خط الوسط، اختارت الشبكة الثلاثي فيديريكو فالفيردي، فيتينيا، وليروي ساني، بعدما فشلوا في تقديم الإضافة المنتظرة مع منتخباتهم خلال البطولة.

رونالدو يتصدر الهجوم المخيب

أما في الخط الأمامي، فضمت القائمة يان ديوماندي، نوني مادويكي، وكريستيانو رونالدو، حيث اعتبرت الشبكة أن قائد البرتغال لم ينجح في قيادة منتخب بلاده لتحقيق طموحاته، رغم تسجيله ثلاثة أهداف، مشيرة إلى أن الاعتماد الكبير عليه أثر على الأداء الجماعي للمنتخب، في واحدة من أكبر خيبات المونديال.