محمد علي رزق: كأس العالم 2026 من أضعف النسخ.. وما حققناه لم يكن في الأحلام

أكد الفنان محمد علي رزق، أن النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات، مشيرًا إلى أنها كانت من بين أضعف النسخ التي تابعها، سواء على مستوى المنافسة أو الأجواء المصاحبة للبطولة.



وقال محمد علي رزق، خلال ظهوره في برنامج "بعد الماتش" الذي يقدمه الفنانان عمرو رمزي ومحمد ثروت على قناة صدى البلد، إن البطولة افتقدت الكثير من الحماس الذي ميّز النسخ السابقة، مضيفًا أن الأجواء العامة لم تمنح الجماهير الشعور المعتاد بقيمة الحدث العالمي.

وتحدث محمد علي رزق، عن مشاعره تجاه مشوار منتخب مصر، مؤكدًا أن هزيمة الفراعنة كانت مؤلمة بالنسبة له، قائلاً: "دمي اتحرق بسبب هزيمة منتخب مصر لكن في النهاية ما تحقق لم يكن في الأحلام".