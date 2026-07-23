بعد أزمة منشور محمد صلاح .. استقالة أحمد تشاغلار عضو مجلس إدارة بشكتاش التركي

أعلن نادي بشكتاش التركي استقالة فيسيل أحمد تشاغلار، عضو مجلس إدارة النادي، من منصبه، وذلك بعد أيام من الجدل الذي أثارته منشوراته المتعلقة بالنجم المصري محمد صلاح.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن تشاغلار تقدم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة اعتبارًا من 23 يوليو 2026.

إشارة إلى اقتراب انتقال محمد صلاح

وكان تشاغلار نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحمد صلاح مرفقة بكلمة قادم، في إشارة إلى اقتراب انتقال قائد منتخب مصر إلى بشكتاش، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل داخل النادي وخارجه.

المنشورات تسببت في الإضرار بسير المفاوضات

ووفقًا للتقارير التركية، فإن تلك المنشورات تسببت في الإضرار بسير المفاوضات، بعدما تسببت في تسريب تفاصيل الصفقة قبل إتمامها.

رفض أي تصرف قد يؤثر على المفاوضات

وكان رئيس نادي بشكتاش، سردال أدالي، انتقد هذه المنشورات علنًا، مؤكدًا رفضه لأي تصرف قد يؤثر على المفاوضات.

وأشارت التقارير إلى أن وكيل محمد صلاح رفع مطالبه المالية بعد انتشار تلك المنشورات، وهو ما انعكس سلبًا على سير المفاوضات بين الطرفين.