العد التنازلي بدأ.. بشكتاش يسابق الزمن لحسم صفقة محمد صلاح

دخلت مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف بشكتاش التركي مرحلة حاسمة بعدما كشفت تقارير صحفية تركية عن استمرار المباحثات بين جميع الأطراف مع وجود خلاف مالي حال دون إتمام الاتفاق بشكل رسمي حتى الآن.

اتفاق مبدئي بين بشكتاش وصلاح

ووفقا لما ذكرته صحيفة "صباح" التركية فإن إدارة بشكتاش نجحت خلال الفترة الماضية في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع محمد صلاح بشأن بنود عقده الشخصي حيث يتضمن حصول قائد منتخب مصر على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، بعقد يمتد لموسمين.

ورغم الاتفاق على معظم التفاصيل، فإن الصفقة لم تصل إلى مراحلها النهائية بسبب بعض البنود المالية المرتبطة بإتمام التعاقد.

عمولة وكيل اللاعب تؤجل الحسم

وأشارت الصحيفة إلى أن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح طلب الحصول على عمولة تصل إلى 6 ملايين يورو وهو ما تسبب في توقف المفاوضات مؤقتا في ظل تمسك إدارة بشكتاش بالشروط التي جرى الاتفاق عليها خلال المفاوضات الأولى.

وأضاف التقرير أن مسؤولي النادي التركي لم يتلقوا حتى الآن ردا نهائيًا من وكيل اللاعب بشأن المقترحات الأخيرة ما أبقى الصفقة معلقة في انتظار التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف.

اجتماع مرتقب لحسم الصفقة

وكشفت الصحيفة أن إدارة بشكتاش قررت عقد اجتماع خلال الساعات المقبلة لمناقشة المطالب المالية الإضافية، على أمل تقريب وجهات النظر وإنهاء الملف في أسرع وقت.

ويأمل النادي التركي في حسم الصفقة قبل ارتباط الفريق باستحقاقات مهمة خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها مواجهة ميتييلاند الدنماركي حيث ترغب الإدارة في تدعيم صفوف الفريق بإحدى أبرز الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية.

وتؤمن إدارة بشكتاش بأن التعاقد مع محمد صلاح سيمثل إضافة فنية وتسويقية كبيرة للنادي في ظل المكانة العالمية التي يتمتع بها النجم المصري بعدما قدم مسيرة استثنائية مع ليفربول، رسخ خلالها اسمه كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ولا تزال صفقة انتقال محمد صلاح تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط الرياضية في ظل القيمة الفنية والجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها قائد منتخب مصر ما يجعل مستقبله أحد أكثر الملفات إثارة خلال فترة الانتقالات الحالية.